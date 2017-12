J. K. Rowling scrie şi pentru adulţi

Romanul pentru adulţi al celebrei scriitoare J. K. Rowling, autoarea volumelor Harry Potter, va fi lansat în toamnă şi se va intitula „The Casual Vacancy”. Noua carte a scriitoarei de succes începe cu decesul unui om foarte popular, care şochează întreaga comunitate dintr-un orăşel englezesc, numit Pagford. Bătălia pentru funcţia sa în consiliul local, rămasă liberă, declanşează „cel mai mare război pe care oraşul l-a văzut vreodată”. Romanul va fi lansat în print, pe data de 27 septembrie, dar va putea fi cumpărat şi ca o carte electronică sau în variantă audio. Ultimul titlu lansat de J. K. Rowling a fost „Tales of the Beedle Bard”, o carte pentru copii apărută în 2008, la un an după epilogul seriei Harry Potter. Primul titlu din cea mai populară serie de cărţi pentru copii, „Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter şi Piatra Filosofală”, a apărut în Marea Britanie acum 15 ani. Seria celor şapte cărţi cu Harry Potter a fost tradusă în peste 70 de limbi şi s-a vândut în peste 400 de milioane de exemplare. Cărţile scrise de J. K. Rowling au inspirat o serie de filme care s-a bucurat, de asemenea, de un mare succes în toată lumea. J.K. Rowling a câştigat aproape un miliard de dolari datorită seriei Harry Potter.