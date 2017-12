Ja Rule va concerta în România

Artistul hip-hop Ja Rule, nominalizat la premiile Grammy, va susţine un concert în clubul „Bamboo” din capitală, pe data de 6 februarie. Artistul este cunoscut pentru hituri precum „Holla-Holla” şi „I\'m real”- în duet cu Jennifer Lopez. Ja Rule a lansat, pînă în prezent, şapte albume, care s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare, în întreaga lume.

Ja Rule, pe numele său adevărat Jeffry Atkins, s-a născut în Queens, New York, pe 29 februarie 1976 şi şi-a început cariera de rapper în anul 1994, împreună cu grupul „Cash Money Click”. Albumul său de debut, intitulat „Venni, Vetti, Vecci”, a fost lansat în 1999, devenind, în scurt timp, un nou nume de referinţă al stilului rap. Următorul album, „Rule 3:36” (2000), include duetele „Between Me and You”(cu Christina Milian) şi „I Cry” (cu Lil`Mo). Albumul „Paine is love”, lansat în 2001, conţine superhitul „Always on time”, un duet cu Ashanti. În 2002, Ja Rule a lansat pe piaţă cel de-al patrulea album, „The Last Temptation”, acesta fiind urmat de „Blood in My Eye” (2003), „R.U.L.E.” (2004) şi „Exodus” (2005). În 2008, Ja Rule a lansat cel mai recent album, „The Mirror”. Primul single de pe album, piesa „Uh-Ohhh!”, este un duet cu Lil Wayne. Acestuia i-au urmat alte două single-uri: „Body”, featuring Ashley Joi şi „Sunset”, împreună cu The Game.

În paralel cu muzica, Ja Rule a urmat şi o carieră cinematografică, jucînd în producţii precum „Preţul unui vis/ Turn it up”, „Viaţa de scenă/ Backstage”, „Pe jumătate mort/ Half past Dead”, „Back in the day”, „Cronicile lui Riddick: Furia întunecată/ The Chronicles of Riddick” şi „Prietene, te-ai ars!/ The Cookout”. În anul 2008, artistul a filmat pentru drama „Don\'t Fade Away”, interpretînd rolul lui Foster. Filmul urmează să apară pe marile ecrane anul acesta.

Ja Rule a fost răsplătit, de-a lungul timpului, pentru talentul său, fiind nominalizat la numeroase premii de prestigiu. În anul 2002, la „Teen Choice Awards”, a primit premiul „Male Artist of the Year”, iar la „GQ Man of the Year” - premiul „Solo Music Artist”. De asemenea, a primit numeroase nominalizări la „American Music Awards”, „Soul Train Awards”, „Grammy Awards”, „NAACP Image Awards”.

Preţul unui bilet la concertul pe care Ja Rule îl va susţine pe 6 februarie, în clubul „Bamboo”, este de 50 de lei.