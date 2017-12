Ja Rule, vedetă de reality show la MTV

Rapperul american Ja Rule a semnat un contract cu MTV pentru un reality show ce va fi filmat chiar în locuinţa sa şi a cărui vedetă va fi, iar emisiunea este produsă de vedeta americană Queen Latifah şi producătorul de muzică rap Irv Gotti. Emisiunea se va numi „Follow the Rules“ şi îi va urmări pe starul hip-hop, pe numele său real Jeffrey Atkins, pe soţia acestuia Aisha, copiii cuplului, mama şi soacra cântăreţului. ”Ja Rule este o versiune rap modernă a rolului pe care Bill Cosby l-a avut în „The Cosby Show“. Stilul său de interacţionare şi educare a copiilor este unic, proaspăt şi amuzant. Suntem foarte bucuroşi că vom colabora cu el şi cu familia sa”, a declarat Susanne Daniels, reprezentantă a postului de televiziune MTV. Reality show-ul despre viaţa rapperului, care anul trecut a fost eliberat din închisoare, unde a executat o pedeapsă pentru posesie de arme şi evaziune fiscală, va avea premiera în 2015. Ja Rule se alătură astfel altor rapperi care au lansat programe similare, printre care T.I., Dmx, Ice-T şi Run-DMC, ce a găzduit reality show-ul „Run's House“.

Rapperul Ja Rule s-a născut în Queens, New York, pe 29 februarie 1976. Şi-a început cariera în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click. El a devenit, în timp, mai mult decât un rapper, un artist hip-hop de talie mondială, un talentat compozitor de muzică, dar şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum ”Holla-Holla” şi ”I'm Real”, în duet cu Jennifer Lopez, Ja Rule a lansat şapte albume de studio şi a vândut peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroşi artişti internaţionali: Ashanti, R. Kelly, Charlie Baltimore, Christina Milian, Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Jay Z, Lil Wayne, Bobby Brown, 2Pac, Fat Jo, Jadakiss, Snoop Dogg, Faith Evans, XZibit, Juvenille, Justin Timberlake şi Nelly Furtado. În paralel, Ja Rule a urmat o carieră cinematografică, jucând în producţii precum ”Turn It Up / Preţul unui vis”, ”Backstage / Viaţa de scenă”, ”Half Past Dead / Pe jumătate mort”, ”Back in the Day”, ”The Chronicles of Riddick / Cronicile lui Riddick: Furia întunecată”, ”The Cookout / Prietene, te-ai ars!” sau ”Don't Fade Away”. Ja Rule a fost răsplătit de-a lungul timpului pentru talentul său, fiind nominalizat la numeroase premii de prestigiu. În 2002, la Teen Choice Awards, a primit titlul de artistul anului, iar la GQ Man of the Year, premiul pentru cel mai bun artist solo. A primit și numeroase nominalizări la American Music Awards, Soul Train Awards, Grammy Awards, NAACP Image Awards.