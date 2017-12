Jack Huston, tată de fetiţă

Actorul britanic Jack Huston şi iubita sa, modelul Shannan Click, au devenit părinţi, pentru prima dată. Fiica lor, Sage Lavinia Huston, a venit pe lume sâmbătă, la New York. Jack Huston, de 30 de ani şi Shannan Click, cu un an mai mică, formează un cuplu de doi ani şi în luna octombrie au anunţat că aşteaptă primul lor copil. Jack Huston a devenit celebru graţie rolului Richard Harrow din serialul de mare succes “Broadwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, dar reprezintă a treia generaţie implicată în lumea filmului. Este nepotul actorilor Angelica şi Danny Huston şi strănepotul legendarului cineast John Huston. Dacă şi fiica sa îi va călca pe urme, Huston va deveni cea mai longevivă dinastie actoricească la Hollywood! Între timp, Jack Huston este un actor în plină ascensiune, fiind implicat în noul sezon al serialului “Broadwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, dar şi în lungmetrajele “Kill Your Darlings”, “Posthumous”, cât şi în noul proiect al regizorului David O. Russell încă neintitulat.