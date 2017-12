Jack Nicholson, la final de carieră?

Unul dintre cei mai talentaţi actori de la Hollywood, de trei ori recompensat cu premiul Oscar, Jack Nicholson pare să se fi decis să pună capăt carierei sale impresionante. „La 76 de ani, are probleme de memorie. Nu îşi mai aduce aminte replicile”, a declarat, pentru un site specializat în bârfe de peste ocean, o sursă din anturajul marelui actor. Aceasta se jură însă că starul nu se va retrage din viaţa publică, ci va prefera să găsească tot felul de scuze pentru a refuza scenariile care i se propun. E drept că, în ultima vreme, Nicholson nu s-a mai remarcat nici pe micul şi nici pe marele ecran, ci ca un însufleţit fan al echipei de basket Lakers din Los Angeles, ale cărei meciuri nu le pierde sub nicio formă.

E trist că despre un actor atât de mare ies la iveală informaţii despre declinul mental. Deocamdată, impresarul lui Jack Nicholson a refuzat orice comentarii. Dacă se confirmă varianta retragerii din activitate, lungmetrajul „How Do You Know” din 2010 este ultimul său film. Este vorba despre o comedie care a fost un eşec la box-office, dar care a însemnat reluarea colaborării marelui actor cu regizorul James L. Brooks, cu care Nicholson a mai lucrat în trecut la „Terms of Endearment / Cuvinte de alint”, „Broadcast News” şi „As Good As It Gets / Mai bine nu se poate”, film premiat cu Oscar. De altfel, două dintre premiile Oscar pe care Jack Nicholson le-a primit au fost pentru roluri memorabile interpretate în filmele lui James L. Brooks. Nicholson a obţinut premiul în 1984, pentru Cel mai bun rol secundar în „Terms of Endearment / Cuvinte de alint“, şi în 1998, pentru rolul principal din „As Good As It Gets / Mai bine nu se poate”. Primul Oscar l-a câştigat însă în 1976, pentru Cel mai bun actor în rolul principal din filmul devenit clasic „One Flew Over The Cuckoo's Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci”.

De-a lungul carierei sale s-a remarcat prin roluri complexe, uneori fiind personajul negativ perfect, precum în „The Shining” sau în „Batman“, unde l-a interpretat pe Joker. S-a remarcat însă şi ca regizor, scenarist şi producător. A fost nominalizat de 12 ori la premiile Oscar, a câştigat şapte Globuri de Aur şi a primit Premiul de Onoare din partea Centrului Kennedy în 2001. În 1994 a devenit unul dintre cei mai tineri actori premiaţi de Institutul American de Film pentru întreaga activitate. Este, totodată, unul dintre cei doar doi actori nominalizaţi la premiul Oscar în fiecare deceniu din anii '60, când şi-a început cariera, şi până în anii 2000, celălalt fiind colegul britanic Michael Caine. Simpla enumerare a unora dintre cele mai cunoscute filme ale sale este o lecţie de cinema: „Easy Rider”, „Five Easy Pieces”, „The Last Detail”, „Chinatown”, „The Shining”, „The Postman Always Rings Twice / Poştaşul sună întotdeauna de două ori”, „Reds”, „Prizzi's Honor / Onoarea familiei Prizzi”, „Ironweed”, „A Few Good Men / Oameni de onoare”, „Hoffa”, „About Schmidt / Despre Schmidt”, „Anger Management”, „Something's Gotta Give”, „The Departed / Cârtiţa” sau „The Bucket List”!