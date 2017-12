Jack Nicholson, la proba memoriei din... memorie

Vizibil iritat de speculaţiile că absenţa sa de pe micul şi marele ecran este pusă pe declinul facultăţilor sale mintale, Jack Nicholson a ţinut morţiş să facă proba memoriei sale ascuţite. Aflat pe un teren de golf alături de amicul Danny DeVito, Jack Nicholson a fost abordat de o admiratoare care s-a bucurat foarte tare să-l vadă, mai ales după ce a citit în presă că starul are probleme de memorie. Femeia nu mai contenea cu regretele că nu mai apare în filme, fiind, cum am spus, mare admiratoare. Apoi, i-a mai dat exemplul unui amic comun, tot actor, care are probleme similare şi care se foloseşte de prompter sau de un minidispozitiv de ureche pentru a-şi spune replicile. Atât i-a trebuit actorului în vârstă de 76 de ani, care a început să recite din „Hamlet” de Shakespeare. Şi a recitat şi recitat mai bine de două minute, până când a fost întrerupt de hohotele de râs ale lui Danny DeVito. Şi Jack Nicholson a început să râdă, uşurat că aşa va afla lumea că mai are capul pe umeri. Excentric a fost însă întotdeauna!