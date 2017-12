Jackie Kennedy i s-a confesat unui preot din Dublin, prin intermediul unor scrisori

O casă de licitație irlandeză va vinde o colecție de 30 de scrisori nepublicate anterior, scrise de Jackie Kennedy, în care Prima Doamnă a SUA vorbește despre singurătate și despre relația dificilă cu soțul ei, președintele democrat John Fitzgerald Kennedy, scrie astăzi cotidianul britanic The Daily Telegraph. De-a lungul a 14 ani, Jackie Kennedy i s-a confesat unui preot catolic irlandez din Dublin, Joseph Leonard, prin intermediul unor scrisori, în perioada 1950-1964. "Sunt atât de îndârjită împotriva lui Dumnezeu", spunea doamna Kennedy, la începutul anului 1964, după asasinarea lui JFK. "Mă simt tot mai crunt în fiecare zi, față de ceea ce am pierdut. Mai degrabă mi-aș fi dat viața, decât să-l pierd pe Jack", a scris ea într-o altă scrisoare din același an. Corespondența, care a început în 1950 și a continuat până la moartea părintelui Leonard în 1964, i-a entuziasmat pe experții în viața doamnei Kennedy, curioși să afle mai multe despre modul în care gândea Jackie, care nu a dat niciun interviu timp de 30 de ani și și-a îndepărtat prietenii din cercul său dacă vorbeau vreodată pe această temă, notează cotidianul britanic. Cele două misive, provenind de la o sursă nedezvăluită, se numără printre cele 30 de scrisori care vor fi vândute la licitație luna viitoare în Irlanda, casa de licitație sperând să obțină din vânzarea lor cel puțin un milion de lire sterline. De-a lungul a 14 ani și în 130 de pagini scrise de mână, doamna Kennedy își deschide inima vorbind despre anularea în grabă a logodnei cu un broker din New York, despre relația și căsătoria cu JFK, dar și despre durerea și furia pe care le-a resimțit după asasinarea acestuia. Chiar înainte de căsătoria ei cu John F. Kennedy, în septembrie 1953, ea a scris cu o premoniție uimitoare despre viitorul ei soț a cărui vanitate și apetit insațiabil pentru femei i-ar putea afecta reputația, așa cum s-a și întâmplat de altfel în anii de după moartea lui. "Într-un fel, e ca tata - îi place vânătoarea și se plictisește de ce cucerește - iar odată însurat, are nevoie de asigurări că încă este atractiv, așa că flirtează cu alte femei și pe tine te ignoră. Am văzut cum asta aproape că a ucis-o pe mama", a scris Jackie. Scrisorile vor fi vândute, la 10 iunie, la casa de licitații Sheppard Irish din Durrow, un orășel aflat la aproape 150 kilometri sud-vest de Dublin.