Jade Jagger a rămas fără iubit

Fiica solistului de la Rolling Stones, Mick Jagger, Jade, în vârstă de 39 de ani, de profesie designer de bijuterii, s-a despărţit de iubitul ei, după şapte ani de relaţie. Despre Jade Jagger şi DJ Dan Williams s-a zvonit că s-au logodit în anul 2008, iar un an mai târziu că s-au căsătorit în secret, însă stilista a negat că şi-ar fi oficializat relaţia. A ţinut însă să precizeze: ”Mi-ar plăcea să îmbătrânesc cu Dan. Am petrecut mult timp, în trecut, tânjind după stabilitate şi o familie unită, dar din fericire am asta acum. Voi trece la nivelul următor”. Nu a fost să fie, însă. ”Este trist, mai ales că mulţi se gândeau că se vor căsători. A fost, se pare, pe cale amiabilă, dar cred că Jade a decis că a venit momentul pentru o schimbare”, a declarat o sursă din anturajul lui Jade Jagger.