Jaf armat la o bancă!

Polițiștii din Bistrița au intrat în stare de alertă, marți dimineață, pentru capturarea unui individ care a jefuit o bancă din localitate. Oamenii legii spun că suspectul a dat lovitura în jurul orei 10.30, la sucursala Raiffeisen Bank din Bistrița. Acesta a intrat în spațiul comercial purtând ochelari de soare și o șapcă trasă peste față, a scos un pistol și a amenințat-o pe una dintre angajate că o împușcă dacă nu-i dă toți banii pe care-i are în sertare. Speriată, femeia s-a conformat, iar autorul a fugit cu suma de 19.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, salariații unității au reușit să apese butonul de panică în momentul în care tâlharul și-a făcut apariția. În plus, o vânzătoare din zonă a apelat linia unică 112, după ce o clientă de-a băncii i-a spus ce s-a întâmplat. Se pare că aceasta aștepta să-și plătească o rată în clipa în care individul a intrat și a strigat ca-n filme să nu miște nimeni. Clienta a fugit imediat către ușă, dar bărbatul nu a urmărit-o. Anchetatorii au dezvăluit marți după-amiază că autorul faptei are în jur de 30 de ani. Poliţiştii au instituit filtre în întreg judeţul Bistriţa-Năsăud, dar şi în cele limitrofe, pentru prinderea autorului jafului armat.