Jaf de 1,2 milioane de dolari

Peste un milion de dolari au dispărut de la bordul unui avion elveţian staţionat pe aeroportul JFK din New York. Banii, aflaţi într-un container metalic, au dispărut din cala avionului companiei Swiss Airlines. Cele 1,2 milioane de dolari reprezentau prima tranşă dintr-un transport de 93 de milioane destinat Băncii Rezervei Federale din New York. Conform FBI, banii ar fi dispărut până ca lucrătorii băncii să apuce să descarce avionul. Hoţii au găurit containerul şi au scos banii. Acest jaf aduce aminte de un alt incident similar înregistrat pe aeroportul JFK din New York în anul 1978, când cinci milioane de dolari, precum şi bijuterii în valoare de aproape 900.000 de dolari au fost furate dintr-un avion al companiei germane Lufthansa.