Jaf de 5.000 de lei

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unor indivizi care ieri dimineaţă au jefuit o locuinţă din municipiu. Oamenii legii au fost anunţaţi despre cele întâmplate în jurul orei 14.00, atunci când proprietara imobilului „vizitat” de hoţi a sunat la 112. “Când m-am întors acasă, am văzut câinele pe stradă, însă m-am gândit că poate a scăpat când a plecat fiul meu la serviciu. Am intrat în casă, uşa era încuiată şi am văzut că sunt lucrurile răvăşite. Iniţial am crezut că a căutat fiul meu ceva, însă când am observat că toate camerele sunt date peste cap şi că geamul dormitorului este deschis, am realizat că am fost jefuiţi. Au răscolit peste tot, în sertare, şifoniere, nu au lăsat nimic necontrolat”, a declarat victima, Aneta Buciu. Un echipaj al Secţiei 4 Poliţie s-a deplasat în scurt timp pe strada Peneş Curcanu, în cartierul Brătianu, acolo unde au ajuns şi criminaliştii. Tâlharii au pătruns în locuinţă pe o fereastră aflată în spatele clădirii. “Ca să ajungi la acel geam, trebuie să intri în curte şi să mai treci de o uşă, care dă în spatele casei. Cel mai probabil, au lovit câinele şi l-au gonit în stradă ca să nu îi latre. Cred, oricum, că a fost cineva cunoscut, pentru că animalul nu i-a atacat pe intruşi”, a declarat fiul proprietarei, Iulian Buciu. Acesta spune că hoţii i-au luat din casă aurul, aproximativ 1.000 de lei, dar şi două laptopuri, unul marca Asus, iar celălalt Toshiba, prejudiciul fiind estimat la 5.000 de lei.

ANCHETĂ Poliţiştii constănţeni au ridicat mai multe amprente care i-ar putea ajuta în prinderea infractorilor şi au stabilit că furtul a avut loc în intervalul orar 9.00 - 10.00. Peste drum de locuinţa jefuită se află sediul unei societăţi comerciale, care dispune de supraveghere video. Oamenii legii urmează să intre în posesia imaginilor surprinse de camere. Ei spun că acesta nu este un caz singular şi că în zonă au mai avut loc furturi, unele lovituri fiind date în timp ce proprietarii se aflau în casă.