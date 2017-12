Jaf de peste 20.000 de lei!

Doi pensionari din Constanţa au rămas, miercuri după-amiază, fără economiile de o viaţă, după ce au fost jefuiţi. Păgubita, Stana Bugiu, de 78 de ani, povesteşte cu lacrimi în ochi cum cei 20.000 de lei, strânşi de-a lungul a 20 de ani pentru nepotul ei şi pentru a-şi repara casa, s-au dus pe apa sâmbetei. Bătrâna spune că, în timp ce se afla în curtea locuinţei, la poartă a venit o fată care cumpăra sticle din plastic şi borcane. Naivă, femeia a poftit-o în curte şi a început să adune câteva sticle pe care le avea prin gospodărie. La un moment dat, impostoarea i-a dat o bancnotă de 200 de lei şi a rugat-o să îi schimbe banii ca să îi poată plăti sticlele. „Soţul meu s-a dus la magazie să mai caute nişte sticle şi eu am intrat în casă ca să îi schimb banii. Cred că ea m-a urmărit, pentru că, având covoare, nu am auzit paşi în urma mea. Am luat geanta cu bani pe care o ţineam sub canapea şi am pus-o pe masă. Probabil în timp ce eu eram cu spatele şi scoteam geanta, ea a văzut unde ţin banii şi a ieşit imediat înapoi în curte. I-am dat banii schimbaţi şi am mai căutat prin gospodărie sticle. Cred că atunci ea a intrat în casă, a luat banii de pe masă şi a plecat spunând că merge să aducă un cărucior”, a declarat păgubita.

• ECONOMII DE O VIAŢĂ • Femeia şi-a dat seama că a fost prădată când s-a întors în casă şi a vrut să îşi pună geanta cu bani la loc. Ea a avut un şoc când a văzut că poşeta era goală. „Nu-i mai număram, luam pensia şi puneam banii acolo. Vroiam să reparăm acoperişul, casa şi strângeam şi pentru nepotul nostru. De 20 de ani adunam bani şi acum am rămas fără nimic. Erau peste 20.000 de lei”, a mai spus Stana Bugiu. Pensionarii şi-au alertat vecinii, care au sunat la 112. Un echipaj al Secţiei 4 Poliţie Constanţa a demarat cercetările în acest caz. Poliţiştii caută acum o adolescentă de etnie romă suspectată de furtul banilor din locuinţa pensionarilor. În urmă cu câţiva ani, bătrânii şi-au pierdut singurul copil, un băiat în vârstă de 53 de ani. Ca şi când ghinionul nu i-ar fi urmărit destul, ieri după-amiază, soţul femeii, Alexandru Bugiu, în vârstă de 83 de ani, a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce a căzut în curtea locuinţei şi s-a rănit la cap.

Oamenii legii trag un semnal de alarmă. „Facem un apel către toţi cetăţenii să nu le permită accesul în casă persoanelor necunoscute. Oamenii nu ar trebui să le deschidă nici acelor vânzători ambulanţi care oferă spre vânzare diferite produse, însă nici celor care se recomandă a fi de la diferite asociaţii de binefacere. Aceştia vin la poartă sau bat la uşă şi, după ce le dai bani sau cumperi anumite produse îţi mai cer câte un pahar cu apă, crează un alt moment în care fac tot posibilul să ajungă la bani, mai ales în cazul pensionarilor. Ar trebui să fie foarte atenţi, iar în cazul în care anumite persoane li se par suspecte să sune imediat la 112 sau la cea mai apropiată secţie de poliţie“, a declarat cms. şef Emilian Pârvu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa.