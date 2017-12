Jaf la bijuterie

TÂLHĂRIT ÎN PLINĂ STRADĂ. La o săptămână după ce au reuşit să fure o geantă în care se aflau patru kilograme de bijuterii din aur, trei dintre cei patru presupuşi autori au ajuns în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „A fost organizată o acţiune de amploare cu ajutorul ofiţerilor din cadrul Biroului Investigaţii Criminale şi ofiţerilor DGIPI, în urma căreia am reuşit să îi prindem pe trei dintre autorii tâlhăriei ce a avut loc în piaţa Tomis III, pe 29 octombrie“, a declarat cms. şef Dumitru Catană, comandantul IPJ Constanţa. Oamenii legii spun că sâmbătă au fost reţinuţi Costel Simioneasa, de 23 de ani, Ali Memet, de 23 de ani, ambii din Constanţa, şi Nicu Ştefan Ghioc, de 26 de ani, din Ovidiu. Conform anchetatorilor, tâlhăria a avut loc în intervalul orar 17.00 – 18.00, la scurt timp după ce angajaţii magazinului de bijuterii au încheiat programul. Patronul firmei, Ecuan Azis, a pus cele patru kilograme de bijuterii din aur într-o geantă şi a plecat spre maşina sa, pe care o parcase în apropiere. În momentul în care s-a apropiat de autoturism, unul dintre suspecţi l-a atacat, i-a smuls geanta din mână şi a fugit. „O vină o poartă şi patronul firmei. Sunt reguli stricte care trebuie urmate în cazul transportului de valori, de care acesta nu a ţinut cont“, a adăugat cms. şef Dumitru Catană.

DESCINDERI DOMICILIARE. La scurt timp după ce cei trei suspecţi au fost reţinuţi, oamenii legii au efectuat mai multe percheziţii domiciliare pentru recuperarea prejudiciului. „În urma descinderilor efectuate la domiciliile suspecţilor am reuşit să recuperăm 12.000 de dolari, 2.000 de euro şi o sumă infimă de lei. Aceşti bani au fost obţinuţi de suspecţi din vânzarea bijuteriilor furate. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit că podoabele au fost vândute prin intermediu rudelor şi cunoştinţelor. În urma monitorizării caselor de amanet nu a fost descoperită nicio bijuterie din cele furate. Totodată, a fost găsită şi o cantitate de 400 de grame de bijuterii din aur“, a mai spus cms. şef Dumitru Catană. Sâmbătă, Costel Simioneasa şi Nicu Ştefan Ghioc au fost arestaţi de magistraţii Tribunalului Constanţa pentru o perioadă de 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie. Ali Memet a fost lăsat în libertate de procurori, cu interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu, cu toate că înainte cu câteva zile de comiterea jafului a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost acuzat de furtul a opt maşini. Cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea procurorilor, pentru reţinerea celui de-al patrulea suspect şi stabilirea întregii activităţi infracţionale.