Jaf la o fermă din Ivrinezu

FILTRU RUTIER. Patru tineri sunt cercetaţi penal de poliţiştii din Medgidia după ce au atacat paznicul unei ferme din localitatea constănţeană Ivrinezu Mare şi au furat câteva sute de litri de motorină din incinta societăţii. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02.00. „Am fost anunţaţi prin 112 că patru persoane au intrat în ferma de la marginea satului Ivrinezu, l-au bătut pe paznic, iar după ce au furat mai multe bidoane cu combustibil au fugit cu un autoturism. Pe drumul spre Medgidia am organizat mai multe filtre, iar după câteva zeci de minute am reuşit să îi prindem pe cei patru suspecţi“, a declarat cms. şef Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Florea Vasile Barbălată, de 28 de ani, Dragoş Stănescu, de 31 de ani, Petru Ţurcanu, de 27 de ani, şi fratele său, Leonard Ţurcanu, de 12 ani, toţi din localitatea constănţeană Peştera, au fost audiaţi de poliţişti. Anchetatorii au aflat că pontul a fost dat de Florea Vasile Barbălată, care a lucrat la ferma din Ivrinezu Mare în urmă cu aproape un an.

PAZNIC BĂTUT. Cei patru tineri au recunoscut că jaful a avut drept scop furtul de motorină. „La scurt timp după ce au intrat în interiorul fermei, tinerii au fost auziţi de paznic. În momentul în care acesta a încercat să îi oprească, tinerii i-au aruncat o pătură în cap şi l-au trântit la pământ. Pentru a fi siguri că nu vor mai fi deranjaţi, unul dintre suspecţi l-a păzit pe paznic în timp ce ceilalţi au încărcat în maşină 300 de litri de motorină, un aparat de sudură şi mai multe bucăţi de fier vechi“, a declarat cms. şef Ionel Ioniţă. Cei patru acuzaţi au susţinut că au plănuit jaful pentru a-şi asigura traiul. „Păi pe criza asta nu ne mai angajează nimeni. Am rămas fără bani şi ce să fac altceva?“, a declarat Florea Vasile Barbălată. Totodată, poliţiştii spun că autoturismul cu care tinerii au mers la furat era radiat din circulaţie, iar Barbălată, cel care s-a aflat la volan, nu are permis de conducere. Paznicul fermei, Pavel Niţescu, de 57 de ani, a fost dus la Spitalul Municipal Medgidia, unde a rămas internat sub supraveghere, cu leziuni la umărul drept. Florea Vasile Barbălată, Dragoş Stănescu şi Petru Ţurcanu au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând ca, astăzi, să fie prezentaţi procurorilor cu propunere de arestare preventivă pentru tâlhărie.