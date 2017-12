Jaful banului public e-n formă maximă

Toți se jură că nu fură... până la primul raport al Curții de Conturi. În 2015, potrivit raportului publicat marți pe site-ul CdC, mai toată lumea a dat cu stângu-n dreptu', sau, mai bine zis, cu milioanele de lei... care milioane de lei? Ca de obicei, a fost dilaila în ministere, regii și companii naționale, la unele mai rău decât la altele. Iată doar câteva exemple. Romsilva nu a realizat, conform legii, lucrări de reîmpădurire pe mai bine de 500.000 de hectare de teren, în vreme ce contribuția la Fondul de Mediu, de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase, a fost calculată și virată la o valoare mult subevaluată. O „mică“ diferență de 1,697 milioane lei, care a ajuns cine știe unde. În plus, active estimate la 7,529 milioane lei n-au fost înregistrate, pentru că d-aia. Totodată, Ministerul Comunicațiilor (MCSI) a prejudiciat statul cu 505.000 lei, plătind cu bani de la centru pentru funcționarea exclusivă a Agenției pentru Agenda Digitală a României, o instituție aflată în subordinea sa, finanțată integral din venituri proprii (în teorie); pe cale de consecință, MCSI nu a încasat venituri din chirii de 1,393 milioane lei, pentru imobilul de stat dat în folosință acesteia. Ba mai mult, în 2009, ministerul a cerut 5,9 milioane lei pentru proiectul eAcademie (training pentru funcționarii publici); peste 66.000 de persoane ar fi trebuit să intre în programe de perfecționare, dar, când CdC a făcut calcul, rezultatul a fost 55. He he! În altă ordine de idei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a stabilit în mod incorect prețul de referință al gazelor naturale; drept urmare, spune CdC, statul a încasat redevențe cu 4,6 miliarde lei mai mici decât ar fi trebuit. Tot la ANRM s-au descoperit și o grămadă de licitații cu cântec, la care s-au calificat diverși participanți care n-aveau toate documentele în regulă. Nici Ministerul Mediului n-a fost mai breaz, „uitând“ să înregistreze în contabilitate 1,605 milioane lei, reprezentând plăți de despăgubiri și alte compensații. A dat cu rest și la diverse Gărzi Forestiere (Brașov, Cluj, Oradea, Suceava). Nu-n ultimul rând, Ministerul Fondurilor Europene a înregistrat autoturisme primite în custodie la valoarea de 1 leu, ba chiar a folosit automate de băuturi reci & calde și produse alimentare fără forme legale, plătind totuși lunar chirie și utilități. Se vede că n-au avut activitate, de unde și gradul zero de absorbție a banilor comunitari.