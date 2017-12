Jake Gyllenhaal îşi face singur cascadoriile

Actorul american Jake Gyllenhaal a insistat să îşi facă singur cascadoriile, motiv pentru care a fost rănit destul de serios pe platourile de filmare ale producţiei „Prince of Persia: The Sands of Time / Prinţul Persiei: Nisipurile timpului”. Starul de 29 de ani a rămas cu ceva cicatrici şi vânătăi de pe urma filmărilor. „Mi-am dislocat puţin umerii, m-am lovit la spate şi mi-am sucit glezna de vreo câteva ori, dar nimic grav. Într-o scenă am lovit un tip în faţă, din greşeală. Mi-am petrecut tot restul filmării încercând să nu îl mai lovesc”, a declarat Jake Gyllenhaal. Totodată, actorul american a refuzat să poarte sandale în timpul filmărilor, declarând că doreşte să evite stereotipurile. „Acesta nu este un film epic cu săbii şi sandale. Cu siguranţă nu este un astfel de film. Niciunul dintre noi nu a purtat sandale în timpul filmărilor. Am luat această decizie în perfectă cunoştinţă de cauză şi a fost extrem de important pentru mine ca nimeni de pe platou să nu poarte sandale”, a declarat actorul. „Acesta este un film impresionant, un epic clasic, construit pe baza unor personaje care au existat în realitate. Filmul are toate acele elemente minunate provenind din vechea şcoală a cinematografiei, pe care oamenii adoră să le vadă într-un film, dar cu toate acestea este o peliculă a cărei acţiune pendulează pe muchie de cuţit”, a adăugat actorul american. Referindu-se şi la fizicul său bronzat şi bine lucrat în sala de fitness, pe care îl afişează în acest film, în care joacă alături de Gemma Arterton şi de Ben Kingsley, Jake Gillenhaal a recunoscut că a avut nevoie de multe şedinţe de antrenament. „M-am pregătit timp de şapte luni. Am vrut să pot face bine acel rol. Să fiu intimidant era un element foarte important”, a mărturisit tânărul actor.

Jake Gyllenhaal, provine dintr-o familie de cineaşti, s-a făcut remarcat în filmul cult “Donnie Darko”, în 2001, iar rolul din SF-ul “The Day After Tomorrow / Unde vei fi poimâine?”, din 2004, l-a propulsat la statutul de star internaţional, confirmat ulterior de evoluţia sa din mult comentatul “Brokeback Mountain / O iubire secretă” din 2005, în care a jucat alături de regretatul Heath Ledger.