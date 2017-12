Jake Gyllenhaal, sensibil la cauza veteranilor americani

Starul din ”Brokeback Mountain”, Jake Gyllenhaal, a participat la un eveniment caritabil dedicat veteranilor americani, organizat la New York, eveniment unde a recitat o poezie. Actorul care a jucat în drama de război ”Jarhead” din 2005, bazată pe experienţa de viaţă a soldatului Anthony Swofford din infanteria marină americană, a recitat poemul ”Dulce et Decorum Est”, scris de poetul britanic Wilfred Owen, care a luptat pe front în Primul Război Mondial. Evenimentul ”Words of War” a făcut parte din Proiectul Headstrong. Jake Gyllenhaal a donat cu această ocazie şi suma de 5.000 de dolari pentru o fundaţie care oferă sprijin psihologic şi ajutor material pentru veteranii de război.