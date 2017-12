Jale - explodează dobânzile creditelor în lei?

Țin-te bine, neamule împrumutat în lei prin Prima Casă și-alte produse financiare mai mult sau mai puțin prietenoase: indicatorul Robor la trei luni, cel care intră în componența dobânzilor variabile ale creditelor, a ajuns luni la 1,11%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2015 încoace. Fix acum un an, Robor la trei luni era la un minim istoric de 0,64%. De notat că peste 60% dintre creditele contractate de populație și firme sunt afectate de evoluția Robor. Ba mai mult, semnalele din piață sunt tot de creștere, iar viteza i-a surprins pe analiști. Ce se întâmplă? Explică economistul-șef al ING Bank, Ciprian Dascălu - „Banca Națională a României a lăsat clar să se vadă că apare nivelul de 4,6 lei/euro. Așa că investitorii au început să strângă leii din piață. Drept urmare, volumul de lichidități din piața interbancară a început să scadă, iar Robor a crescut. Totuși, execuția bugetară are un deficit mic, de 0,77% din PIB la finalul verii. Asta înseamnă că, la final de an, vom asista la o adevărată invazie de lei în piață, pe fondul cheltuielilor bugetare clasice“. Analiștii se așteaptă ca, la ședința din 3 octombrie, BNR să majoreze cu 0,25 puncte procentuale dobânda percepută la depozitele constituite de bancheri și să reducă, tot cu 0,25 puncte, comisionul facilității de creditare. În așteptarea acestei măsuri, piața a ajustat deja dobânzile. Cei de la ING estimează că Robor la trei luni va încheia 2017 la 1,1%; în 2018, indicatorul ar urma să se dubleze, la 2,1%. Să vezi atunci „distracție“, mai ales în rândul celor care plătesc o viață pentru Prima Casă...