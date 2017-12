JALE MARE! Grădinițe cu... șobolani și locuri de joacă, adevărate PERICOLE!

19:49:38 / 29 Septembrie 2017

Adevarul

De ce nu sunt nominalizate grădinițele ca sa știm si noi, părinții. Am observat astăzi ceva ce se practica in perioada comunista, personal de la bucatarie care pleca cu trei sacoșele mari pline cu mâncare , se întâmpla la Creșă Delfinul de pe Adamclisi. Nu s-a schimbat nimic , se fura in continuare din mâncarea copiilor.