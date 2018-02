JALE MARE într-o măcelărie din Tomis III! Vezi imagini!

18:16:16 / 22 Februarie 2018

Amenda sau Conditii Civilizate

Sa fie oare si asta un principu de afacere, adica sa preferi sa platesti o amenda decit sa investesti in modernizare si conditii adecvate ? Cel mult dupa un control poate putina cirpeala pe alocuri ca poate o merge ceva vreme.( ca doar asa a fost si pina acuma) Pt. practiciile astea ar trebuii suspendata si autorizatia pt. cel putin 3 luni nu doar pina la remedierea deficientelor. Adica sa aiba timp si patronul sa proceseze daca se mai renteaza comertul in conditiile respective. Dupa remedire timp de inca citeva luni unitatea ar trebuii tinuta sub observatie, adica iar controale. Vrei nu vrei pina la urma poate o fi mai rentabil sa desfasori comert in conditii civilizate decit sa primesti mereu amezi si controale periodice.