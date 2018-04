Jale mare la o Patiserie din Piața 4-5! Vezi foto!

11:48:49 / 12 Aprilie 2018

Să se meargă pââână la capăt și din nou la verificat și tot așa mai departe !

Felicităriiiiii, domnule Horia Constantinescu ! Să nu slăbiți "cureaua" controalelor opc, controalele să fie făcute în absolut toate domeniile de activitate economică, administrativă, asociații de proprietari, adică tarife, igienă, calcule, gestiune, produsele alimentare să nu mai aibă : euri, aditivi, emulgatori, afânători și aaaalte produse chimice de tot felul, legumele, zarzavaturile, fructele să nu aibă diferite și diverse substanțe chimice dăunătoare organismului uman, etc, etc, etc ! Până acum, felicităriiiiii și pe mai departe mult succes și fără rezerve controalele să fie inopinate și contini, adică fără pauză, când colo când colo, indiferent de sectorul de activitate, controlați : enel, radet, raja..., pentru că pelagra a distrus bunul mers al întregii societăți constănțene și nu, numai !