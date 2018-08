JALE MARE pe litoral! Ce au găsit veterinarii?

07:24:57 / 17 Iulie 2018

desuetudine

in afara de haleala imputita pe la birturi de rahat si morti inecati sau decedati in accidente rutiere altceva nu stiti cand vine vorba de Eforie....un cartier de 150 de case zace in namol ,fara strazi trotuare,iluminat public canci,gaze de loc...etc cartierul se numeste proiect 12 din lotizarea barbosu Eforie Sud