Jale mare-n Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a declarat că în 2010 vor exista dificultăţi în susţinerea programelor de sănătate, a celor de investiţii în infrastructură şi în aparatură medicală şi vor fi probleme în asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare în unităţile de primiri urgenţe. „Vom avea dificultăţi în susţinerea programelor de sănătate, a programelor de investiţii în infrastructură şi în aparatură medicală. De asemenea, ne vom confrunta cu probleme în asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare în unităţile de primiri urgenţe (UPU), dar şi în cele de transfuzie sanguină. Totuşi am speranţa că vom putea corela finanţarea cu nevoile sistemului sanitar, dar, pe de altă parte, trebuie să eficientizăm folosirea resurselor financiare în sistem”, a spus, ieri, Attila Cseke.

2010 VA FI UN AN GREU ÎN SĂNĂTATE DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR ŞI NU NUMAI

“Nu sunt mulţumit de bugetul alocat domeniului sanitar, dar este un buget pentru un an de criză. Bugetul Ministerului Sănătăţii (MS) pentru 2010 este de 4.191,6 milioane lei, aproximativ la nivelul anului 2009 când au fost alocate 4.004,6 milioane de lei. Aşa cum s-a arătat în raportul privind sistemul sanitar din 2008 al Comisiei prezidenţiale este nevoie de un procent de 6% din PIB alocat MS în 4-7 ani”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

SĂNĂTATEA ARE NEVOIE DE O REFORMĂ REALĂ

Sistemul de sănătate are nevoie de o reformă reală pentru că, altfel, va intra într-un blocaj total, punctul de plecare în realizarea acesteia fiind medicul de familie, a mai declarat Attila Cseke. “Doresc să redăm medicului de familie demnitatea şi să-i dăm posibilitatea de a-şi exercita meseria, nu de a fi un funcţionar care completează reţete şi borderouri, aşa cum se întâmplă acum. Medicii de familie stau în prezent câte două-trei zile la coadă pentru a depune dosare la casa de asigurări judeţeană, iar pacienţii lor nu au posibilitatea să îşi facă programare pentru consultaţie, adică stau la rândul lor la coadă pentru a intra în cabinet”, a spus Attial Cseke. În 2010, conducerea MS intenţionează să regândească plata medicilor de familie per capita, adică în funcţie de numărul pacienţilor înscrişi pe liste, astfel încât să se ia în considerare serviciul medical prestat, nu persoanele înscrise. “Medicul de familie va fi retribuit în funcţie de serviciul medical prestat pacientului şi nu pentru că are un anumit număr de persoane pe listă, dar care nu ajung la doctor decât din când în când”, a arătat ministrul.

REFORMAREA MEDICINII PRIMARE. Potrivit acestuia, reformarea sistemului de medicină primară va fi regândită asemănător cu sistemul de urgenţă 112. Astfel, în fiecare judeţ va fi înfiinţat câte un call-center (de tip sistem de urgenţă 112), la care cetăţeanul să poată apela atunci când are nevoie de o consultaţie de la medicul de familie, la ambulatoriul de specialitate sau la spital. “Pacientul va fi îndrumat pentru consult de personalul de la call-center către un cabinet de medicină de familie, în funcţie de distanţa la care se află şi de disponibilitatea medicului. Medicul de familie va fi conectat la call-center printr-un sistem informatizat, va avea o cartelă pe care o va introduce în sistem în momentul prezentării la cabinet. În acest sistem se va putea organiza serviciul de tură, la fel ca în spitale, astfel încât, în perioada sărbătorilor şi nu numai atunci, să putem scădea presiunea pe unităţile sanitare cu paturi (respectiv camerele de gardă ale spitalelor)”, a mai spus Attila Cseke.