James Blunt îşi va aniversa cei 35 de ani în România

James Blunt, apreciatul artist din Marea Britanie care va concerta în România, la începutul anului viitor, este născut pe data de 22 februarie 1974, astfel că ziua de naştere îl va găsi la Bucureşti, unde are programat un concert pe 21 februarie. Pentru această ocazie deosebită din viaţa cîntăreţului, împlinirea vîrstei de 35 de ani, la concertul din România şi-a anunţat, deja, prezenţa un grup de fani devotaţi din Germania.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti au preţuri cuprinse între 100 şi 500 de lei, conform site-ului www.bilet.ro. Tichetele fără loc pot fi achiziţionate cu 100, 150 sau 220 lei, în timp ce locurile pe scaun costă 350 şi 500 lei. Biletele pot fi cumpărate, deja, de pe site-ul www.bilet.ro.

James Blunt a pătruns pe piaţa muzicală cu „Back to Bedlam”, album care a fost scris în Kosovo, în anul 1999, pe vremea cînd James era încă ofiţer al armatei britanice. Materialul s-a vîndut în peste 11 milioane de exemplare, transformîndu-l pe britanic în cel mai de succes artist debutant al tuturor timpurilor. Concertul lui James Blunt în România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, „All the Lost Souls”. Turneul a debutat în Marea Britanie pe 9 ianuarie şi numără, pînă în prezent, peste 140 de concerte susţinute în Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, Australia şi Africa de Sud. Materialul discografic „All the Lost Souls” conţine zece melodii, printre care single-urile „1973”, „Same Mistake”, „Carry You Home” şi „I Really Want You”. Majoritatea concertelor susţinute de James Blunt, în acest an, au fost sold-out.