James Blunt se retrage din lumea muzicii

Cântăreţul şi compozitorul britanic James Blunt a decis să renunţe la muzică, pentru a se concentra asupra vieţii personale. Iar unul dintre motivele pentru care face acest pas este, fără doar şi poate, noua lui iubită, manechinul Sofia Wellesley. Alături de ea, interpretul a prins şi gustul vieţii de noapte. ”Pur şi simplu, vreau să am timp pentru mine. Nu am în proiect să mai compun niciun cântec. De când am terminat turneul mondial, am luat o pauză şi mi-am petrecut majoritatea timpului la Ibiza, unde am o vilă”, a precizat starul de 38 de ani. Iar viaţa în faimoasa staţiune îi place la culme. ”Sofia şi cu mine adorăm să facem curse pe mare, alături de prietenii noştri, pe iahtul meu. Dar ne place şi să petrecem şi am avut nişte nopţi minunate”, a adăugat James Blunt, autorul unor hituri memorabile, precum ”You\'re Beautiful” sau ”Goodbye, My Lover”. Rămâne de văzut cât va reuşi fostul militar să reziste fără muzică…