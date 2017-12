James Cameron, excentric şi de ziua lui

Celebrul regizor canadian James Cameron şi-a serbat, ieri, a 56-a aniversare, în Siberia, pe fundul celui mai adânc lac din lume, Baikal, acolo unde a început scufundarea la bordul unui submarin pus la dispoziţie de Academia de Ştiinţe a Rusiei. Cineastul a fost însoţit în această expediţie de exploratorul australian Michael MacDowell şi de Maria Wilhelm, autoarea cărţii care l-a inspirat să realizeze filmul cu cele mai mari încasări din istorie, ”Avatar”. Aceasta este a doua oară când James Cameron colaborează cu echipajul submarinului rusesc de la Baikal, după ce, în anul 1997, a făcut scufundări de documentare pentru un alt mare succes de casă al său, ”Titanic”. Lacul are adâncimea de 1.680 de metri şi le-a dat prilejul să facă scufundări multor persoane publice, printre care şi politicieni. Unul dintre aceştia este premierul rus, Vladimir Putin, care a promis, în luna iulie, că va aloca un miliard de ruble, echivalentul a 33 de milioane de dolari, pentru conservarea Baikalului. Cunoscut şi ca Perla Siberiei, Baikal este considerat şi cel mai vechi lac din lume, format acum mai bine de 25 de milioane de ani.

Orientarea ecologistă a lui James Cameron reiese şi din iniţiativa Earth Day Group, care va planta un milion de arbori în 15 ţări, până la sfârşitul anului. James Cameron a plantat primul dintre cei un milion de arbori în Brazilia, în luna aprilie. În SUA, arborii vor fi plantaţi la New York, San Francisco şi Los Angeles, pentru a îmbunătăţi atât calitatea aerului, cât şi habitatele animalelor ce trăiesc în oraşe. Acţiunile din Mexic, Canada şi Spania se vor concentra asupra iniţiativelor de reîmpădurire a zonelor defrişate. Alte acţiuni vor viza să combine componenta ecologică cu cea economică. În Haiti, fundaţia Trees for the Future va lucra cu fermierii de pe insulă, pentru a planta 500.000 de arbori fructiferi şi alte specii native, care să le aducă avantaje economice.