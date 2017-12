James Gandolfini, răpus de un atac de cord

Actorul american James Gandolfini, celebru pentru rolul mafiotului Tony Soprano în serialul HBO „The Sopranos / Clanul Soprano”, a decedat la numai 51 de ani, la Roma. Cauza decesului este necunoscută, fiind suspectat un atac de cord, pentru că actorul era un fumător înrăit, iar kilogramele în plus i-au pus probleme dintotdeauna. Trupul său neînsufleţit se află la o morgă din Roma, unde trebuia efectuată autopsia în 24 de ore de la înregistrarea decesului, înainte ca rămăşiţele pământeşti să fie repatriate în SUA. James Gandolfini se afla în vacanţă alături de fiul său Michael, urmând să participe la Festivalul de Film de la Taormina, în Sicilia. Actorul era foarte entuziasmat să viziteze ţara părinţilor săi. Fiul său de 13 ani a fost cel care a alertat recepţia hotelului că tatăl său se simte rău şi a solicitat ajutor medical. Acesta l-ar fi găsit pe tatăl său căzut în baie, acuzând dureri în piept. Angajaţii hotelului i-au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanţei. Actorul a fost dus la spitalul Umberto I, unde a fost declarat decesul. Surse citate de presa italiană susţin că James Gandolfini nu mai era în viaţă când s-a luat decizia de a fi transportat la spital. Legea italiană prevede că, oriunde se înregistrează decesul, trupul neînsufleţit trebuie dus la cel mai apropiat spital, pentru efectuarea autopsiei. James Gandolfini este deplâns de soţia, Deborah Lin, şi de fiica lor de nouă luni, Liliana, alături de Michael, fiul rezultat din mariajul actorului cu Marcy Wudarski.

UN SERIAL-CULT James Gandolfini a devenit celebru cu rolul „naşului” din „Clanul Soprano”, un serial care a rulat pe micile ecrane timp de opt ani. Ultimul episod al acestei saga a unei familii de mafioţi din New Jersey, difuzat în SUA pe 11 iunie 2007, a înregistrat un record de spectatori. Pentru că ultimul episod al serialului nu a dat lămuriri exacte despre destinul „naşului”, mulţi au sperat că va urma un lungmetraj, însă producătorii au negat acest lucru. Calificat de publicaţia „The New York Times” ca „poate cea mai mare operă a culturii americane din ultimii 25 de ani”, serialul a obţinut, de la crearea sa în anul 1999, 126 nominalizări şi 21 premii Emmy, dar şi cinci Globuri de Aur. James Gandolfini a câştigat pentru rolul lui Tony Soprano trei premii Emmy şi un Glob de Aur. La începutul lunii iunie, „The Sopranos / Clanul Soprano” a fost desemnat serialul cu cel mai bun scenariu din istoria televiziunii americane, într-un top alcătuit de sindicatul scenariştilor americani.

După terminarea serialului, James Gandolfini a jucat pe Broadway, în piesa „God of Carnage”, fiind elogiat de critica de specialitate. A mai jucat pe Broadway în 1995, în piesa „On The Waterfront”. James Gandolfini a mai jucat în filme precum „True Romance / Iubire adevărată” în 1993, „Italian Movie / Familie în stil italian” în 1993, „Get Shorty / Un mafiot la Hollywood” în 1995, „12 Angry Men / 12 oameni furioşi” în 1997, „The Mexican / Mexicanul” în 2001, „All the King\'s Men / Toţi oamenii regelui” în 2006, în „Killing Them Softly / Ucide-i cu tandreţe” sau în „Zero Dark Thirty”, în 2012. În 2007, a produs documentarul „Alive Day Memories: Home from Iraq”, în care a intervievat zece veterani ai războiului din Irak. Al doilea său documentar, lansat în 2010, „Wartorn: 1861-2010”, analizează impactul stresului posttraumatic asupra soldaţilor care au participat la diferite războaie din istoria Americii şi asupra familiilor acestora.