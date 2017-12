James Madison, la American Corner

Pe 8 decembrie 2009, ora 14:30, centrul American Corner Constanţa a organizat pentru toţi cei interesaţi de istoria SUA, o activitate cu tema “James Madison - Father of the Bill of Rights”. Moderatorul evenimentului, lector dr. Raluca Rogoveanu, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanţa, a oferit participanţilor mai multe informaţii despre fostul preşedinte american. Prezentarea a fost urmată de vizionarea filmului “The Balance of Power” din colecţia “The American President”. La acţiune au fost prezenţi 11 studenţi din anul I, specializarea Studii Americane, Facultatea de Litere. În urma vizionării documentarului, au urmat discuţii între studenţi şi moderator, pe marginea temei. La sfârşitul activităţii, coordonatorul centrului American Corner, a oferit tuturor participanţilor un hand-out cu date biografice şi o serie de citate celebre ale fostului preşedinte american, dar şi materiale informative despre viaţa şi cultura americană. (A.C.)