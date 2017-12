James McAvoy, un şofer înnăscut

Actorul britanic James McAvoy şi-a dovedit abilităţile înnăscute de şofer, obţinând permisul de conducere după doar două săptămâni de cursuri auto. James McAvoy a decis să urmeze un curs intensiv de conducere a automobilului după ce a aflat că soţia sa, actriţa Anne-Marie Duff, în vârstă de 39 de ani, este însărcinată. James McAvoy, care joacă alături de soţia sa în filmul „The Last Station”, a trecut testul pentru obţinerea permisului de conducere după doar 25 de ore petrecute în spatele volanului.

James McAvoy, în vârstă de 30 de ani, a devenit celebru după ce a jucat în filme precum „Wanted”, „Atonement / Remuşcare” şi „The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / Cronicile din Narnia”. La rândul său, Marie-Anne Duff este o actriţă de televiziune apreciată, interpretând rolul reginei Elisabeta în serialul BBC „The Virgin Queen / Regina Fecioară. A fost nominalizată la Premiile BAFTA, pentru rolul său din „Nowhere Boy”, un film despre John Lennon. Cei doi s-au cunoscut în 2003, pe platoul de filmare al serialului „Shameless”, unde Anne-Marie Duff a jucat rolul iubitei lui James McAvoy, şi s-au căsătorit în 2006, într-o ceremonie restrânsă. Despre James McAvoy, starul din „The Last King of Scotland / Ultimul rege al Scoţiei”, pentru care a câştigat premiul BAFTA, presa de specialitate a afirmat că ar putea juca rolul lui Ian Fleming, creatorul lui James Bond, într-o nouă producţie.