James Murdoch va fi rechemat la audieri

Parlamentarii britanici îl vor chema din nou la audieri pe directorul executiv al News Corp, James Murdoch, încercând să determine dacă acesta i-a indus în eroare, luna trecută, în legătură cu interceptările de la tabloidul ”The News of the World”. Parlamentarii nu intenţionează însă să-l recheme pe tatăl său, Rupert Murdoch.

James Murdoch a ordonat închiderea tabloidului “The News ot the World”, cel mai bine vândut ziar de duminică din Marea Britanie, în urma acuzaţiilor privitoare la interceptări şi mită. Scandalul a dus la demisia mai multor responsabili ai poliţiei şi corporaţiei News International. Rupert şi James Murdoch şi fostul editor-şef al “The News of the World”, Andy Coulson, care a devenit şi purtător de cuvânt al premierului David Cameron, se confruntă cu noi acuzaţii de acoperire a faptelor, după publicarea unei scrisori din partea fostului corespondent regal al ziarului, Clive Goodman. Scrisoarea afirmă că “interceptările telefonice au fost discutate pe larg la şedinţele editoriale, până când Coulson a interzis orice referire la ele”. Andy Coulson a negat însă că ar fi fost la curent. Acesta fost arestat şi eliberat pe cauţiune, luna trecută. Comitetul parlamentar de anchetă vrea să ştie mai multe despre deciziile luate de James Murdoch, care a autorizat anumite plăţi. James şi Rupert Murdoch, precum şi fostul director executiv al News International, Rebekah Brooks, au fost audiaţi de comitet, luna trecută. Încă de la început, observatorii audierilor au considerat că James Murodoch nu a reuşit să înlăture suspiciunile legate de rolul său în scandalul interceptărilor.