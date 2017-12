Jamie Lee Curtis a fost dependentă de calmante

Viaţa vedetelor se dovedeşte a fi uneori extrem de grea. Stresul, presiunea la care sînt expuse le fac adeseori să cadă pradă viciilor: fie că este vorba de alcool, droguri sau medicamente. Jamie Lee Curtis nu face excepţie. Actriţa a recunoscut că a fost dependentă de calmante. Devenise atît de disperată să ia pastile, încît le fura chiar de la sora sa. Vedeta de 49 de ani a luat prima dată calmante după ce i-au fost prescrise chiar de doctor în urma unei operaţii la ochi pe cînd avea 35 de ani.

Fiica lui Tony Curtis şi a lui Janet Leigh a recunoscut într-un interviu că a apelat la medicamente pentru a scăpa de sentimentul de singurătate. Şi ani de-a rîndul şi-a completat dependenţa de calmante cu foarte mult alcool. Iniţial, soţia lui Chris Haden-Guest s-a ascuns de familie. „Nimeni n-a ştiut. Chris nu a bănuit absolut nimic”, a povestit actriţa. La un moment dat, sora lui Jamie şi-a rupt piciorul aşa că s-a mutat în casa surorii sale pentru a se recupera mai uşor. Însă Jamie Lee, orbită de dorinţa de a lua din ce în ce mai multe pastile a început să ia din cele prescrise surorii sale. Chinuită de sentimentul de vinovăţie, Jamie Lee a scris o scrisoare în care mărturisea oribilul său secret. Totuşi nu a avut curajul să o trimită. „Ascund un secret cumplit. Am găsit şi am luat multe dintre calmantele prescrise ţie. Te-am trădat şi ştiu că eşti supărată pe mine. Ai tot dreptul. Mă simt singură. Le iau ca să-mi alin durerea. Mi-a fost pur şi simplu teamă să mărturisesc pînă acum”, erau cîteva dintre rîndurile incluse în scrisoare.

Jamie Lee Curtis a dat vina pentru dependenţele sale pe obsesia Hollywood-ului pentru corpul tînăr şi perfect. Astfel, actriţa a ajuns de mai multe ori sub bisturiul unor doctori plasticieni. Totul a început cînd un cameraman i-a spus că încep să-i apară pungi sub ochi şi că ar trebui să se opereze. După operaţie i-au fost prescrise calmante. A început să abuzeze de ele pe măsură ce i s-a părut că devine din ce în ce mai puţin atrăgătoare şi nu numai pentru public, ci şi pentru soţul său. „Am încercat mai multe tipuri de operaţii estetice. Însă, de fiecare dată am avut ghinion. Mereu a intervenit cîte ceva şi nu a mers totul conform planului. Mă simţeam condamnată. Şi asta a fost un important factor în dependenţa mea. Ajunsesem să mă anesteziez în fiecare zi”, a mărturisit actriţa. Din fericire, a reuşit să renunţe la proastele obiceiuri acum nouă ani cînd şi-a dat seama că propriul comportament îi influenţează fiica, Anne, acum de 21 de ani. Acum Jaime Lee Curtis lucrează ca voluntar într-o serie de campanii, prin care îi sfătuieşte pe alţii să nu ajungă în aceeaşi situaţie ca ea. Folosind propriul exemplu, actriţa nu uită să menţioneze că una dintre cele mai bune metode de a scăpa de dependenţă este să păstrezi mereu amintiri care să te facă conştient de situaţia în care te afli, aşa cum a păstrat ea scrisoarea pe care a vrut să i-o dea surorii sale.