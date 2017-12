Jamie Lee Curtis renunţă la sutien pentru o cauză bună

Actriţa americană a decis încă o dată să îşi dezgolească corpul pentru a le convinge pe femei că rămîn frumoase dacă acceptă cît se poate de natural fenomenul îmbătrînirii. Jamie Lee Curtis, care va sărbători în luna noiembrie 50 de ani, nu are motive să îşi ascundă formele rămase perfecte şi doreşte să inspire şi alte femei că vîrsta nu are nimic de-a face cu frumuseţea. Actriţa care şi-a dezgolit trupul într-o serie de filme, precum “Trading Places” sau “Perfect”, a pozat topless pentru coperta revistei “AARP”. Jamie Lee Curtis s-a prezentat la şedinţa foto cu părul grizonat pentru a-şi pune şi mai mult în evidenţă mesajul.

Nu este prima dată cînd actriţa vrea să atragă atenţia asupra faptului că frumuseţea înseamnă mai mult decît un aspect perfect. În 2002, pentru revista “More” a pozat nemachiată, în lenjerie intimă, chiar dacă silueta sa nu mai era cea care o făcuse celebră, militînd ca femeile să aleagă să îşi protejeze sănătatea şi nu silueta. Actriţa a fost nevoită să adopte la rîndul ei un stil de viaţă sănătos pentru că kilogramele în plus i-au provocat tensiune oscilatorie şi un nivel ridicat de colesterol. Astfel, Jamie Lee Curtis a renunţat la chipsuri, pîine şi zahăr, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit. A renunţat şi la pantofii cu toc şi la bijuterii, pe care le-a făcut cadou fiicei sale. Actriţa consideră că imaginea sa naturală o prinde mult mai bine decît orice artificiu şi chiar are acum mai multă încredere în propriile forţe decît la prima tinereţe! “Cred că am găsit ceea ce sper că este frumuseţea sau cel puţin ceea ce înseamnă frumuseţe pentru mine”, a declarat fiica actorilor Janet Leigh şi Tony Curtis.