Jamie Oliver vrea... educație alimentară în școli

Întreaga lume a sărbătorit, vineri, Food Revolution Day, inițiativă a celebrului bucătar britanic Jamie Oliver, dedicată plăcerii de a găti și de a mânca sănătos. Anul acesta, miza este introducerea educației alimentare ca materie de studiu în școli, scop în care Oliver a lansat o petiție online, semnată până acum de peste 936.000 de persoane. Petiția lui Jamie Oliver are mesajul ”Semnează și dă mai departe!” (Sign it & Share it) și este adresată liderilor și guvernelor țărilor din G20, pentru a-i sensibiliza cu privire la introducerea în școli a unui modul obligatoriu de educație alimentară, în condițiile în care, în întreaga lume, există peste 42 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani supraponderali sau obezi. În plus, Jamie i-a provocat pe profesorii și părinții responsabili să susțină pentru cei mici, de Food Revolution Day, un atelier de pregătire a unui sandviș special, a cărui rețetă a creat-o pentru această ocazie: Sandviș înghesuit (Squash it Sandwich).

Campaniei lansate de Jamie Oliver i s-au alăturat și numeroase personalități din întreaga lume. Cântăreții Ed Sheeran și Paul McCartney, care au răspuns pozitiv provocării lansate de Jamie, au compus o melodie educativă despre alimentația sănătoasă, care a fost lansată oficial chiar de Food Revolution Day, pe 15 mai. Cei 30 de ambasadori Food Revolution Day România, alături de voluntarii din toată țara, au pregătit numeroase evenimente dedicate copiilor, multe dintre ele în școli și grădinițe, pentru a încuraja preocuparea adulților de a aduce educația alimentară mai aproape de copii.