Jandarm condamnat pentru că s-a urcat beat la volan

Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat, ieri, definitiv, la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare, pe un subofiţer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, judecat pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Manuel Budur a aflat, ieri, vestea că va avea cazier, motiv pentru care şi-a prezentat demisia. „Potrivit Legii nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare, în momentul în care vom primi comunicarea deciziei instanţei, militarului i se va desface contractul de muncă şi va fi trecut în rezervă”, a declarat purtătorul de cuvînt al IJJ Constanţa, cpt Sorin Trancă. Subofiţerul a fost judecat pentru că, în luna septembrie 2007, în timp ce se afla în timpul liber, a condus maşina personală, deşi consumase băuturi alcoolice. Anchetatorii susţin că, pe drum, Manuel Budur a acroşat un autoturism căruia i-a smuls oglinda şi nu s-a oprit să vadă ce a făcut. Proprietarul maşinii avariate a pornit în urmărirea jandarmului, care a tras pe dreapta după 50 de metri şi a coborît. Imediat a apărut şi un echipaj de Poliţie, iar cercetările demarate atunci au stabilit că Budur este vinovat. Conform analizelor de laborator, jandarmul a avut o alcoolemie de 1,24 mg/l în aerul expirat. Avocatul său, Alexandru Niţă, a afirmat în faţa instanţei că Manuel Budur s-ar fi urcat la volan în acea seară întrucît trebuia să ajungă urgent acasă, după ce primise un telefon de la mama lui, bolnavă de inimă. „M-am speriat cînd mama mi-a spus că se simte rău şi de aceea am urcat la volan, cu toate că băusem!”, a susţinut Budur în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa. Anul trecut, Judecătoria Constanţa l-a achitat, însă Tribunalul Constanţa a admis apelul procurorilor şi a schimbat sentinţa în pedeapsa închisorii cu suspendare. În susţinerea recursului de ieri, avocatul Alexandru Niţă a încercat să-l disculpe pe clientul său, iar în pledoaria sa a susţinut că „Budur ar fi mîncat cozonac în acea zi, iar coca influenţează negativ alcoolemia din sînge”. Subofiţerul le-a cerut judecătorilor să îi mai acorde o şansă, pentru că altfel riscă să îşi piardă locul de muncă.