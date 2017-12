Jandarm constănţean la Studii Avansate de Securitate

Mr. Constantin-Arun Bibire, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”, a fost selecţionat să participe, din partea României, la un curs internaţional în domeniul apărării, care se desfăşoară la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”, din localitatea Garmish, Germania, şi la care participă 131 de persoane, din 47 de ţări. „Acest centru este o instituţie de educaţie germano-americană în domeniul securităţii şi apărării şi organizează, de două ori pe an, Programul pentru Studii Avansate de Securitate (Program in Advanced Security Studies - PASS)”, a declarat mr. Bibire pentru cotidianul „Telegraf”. PASS oferă un curs de zece săptămâni pentru oficiali guvernamentali, militari (ofiţeri) şi personal din cadrul universităţilor de stat. „În primele şase săptămâni, participanţii urmează un curriculum de bază, care fundamentează o înţelegere comună a aspectelor critice de securitate la nivel mondial. Activităţile de bază includ prelegeri în plen şi în grupuri mici (seminarii), conduse de profesori din cadrul facultăţii Marshall Center”, a adăugat Bibire. Jandarmul constănţean spune că, la fiecare seminar, participanţii îşi împărtăşesc experienţele profesionale şi povestesc despre modul în care acţionează în anumite situaţii, fiecare în ţara sa natală. În funcţie de nivelul de experienţă al acestora, ei sunt plasaţi în Programul pentru Studii Avansate de Securitate - nivel executiv (Executive Program in Advanced Security Studies - EPASS) sau Programul pentru lideri în Studii Avansate de Securitate (Leaders Program in Advanced Security Studies - LPASS). Activităţile de bază sunt completate de o sesiune de studiu în teren, care le permite participanţilor să studieze instituţiile internaţionale şi naţionale în domeniul securităţii şi să vorbească cu factorii principali de decizie şi management din cadrul acestor structuri. Participanţii la acest curs au făcut o deplasare la Washington, unde au avut parte de un schimb de experienţă cu omologii americani. PASS se va încheia pe 31 mai cu un exerciţiu tactic privind modul în care studenţii vor aplica studiile şi temele dezvoltate în programul de gestionare a crizei.