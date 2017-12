Jandarm de 19 ani răpus de gloanţe la Revoluţie

Singurul jandarm constănţean căzut în luptele de stradă din decembrie 1989 este înmormântat în Cimitirul Eroilor Revoluţiei, din Constanţa. Napoleon Stroe avea 19 ani şi trei luni când a fost răpus de gloanţe. „La vremea aceea, el era militar în termen la Comandamentul Trupelor de Securitate din Bucureşti şi păzea cazarma de la Băneasa. După cum am aflat ulterior, odată cu el au fost împuşcaţi şi alţi soldaţi. Napoleon Stroe a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent şi în fiecare an depunem coroane de flori la mormântul lui”, a spus prim-adjunctul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, col. Constantin Burcuţă, care, la data respectivă, era elev în anul II la Şcoala Militară a Ofiţerilor Activi din Ministerul de Interne. El îşi aminteşte că, în noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989, când a fost ucis Napoleon Stroe, mii de gloanţe erau trase din toate cele patru unităţi militare care se aflau în Băneasa. „Nu se ştia cine trage şi de ce. Se auzeau răpăitul mitralierelor şi şuieratul gloanţelor ca în filmele de război. Nu mi-a fost frică niciodată în viaţa mea de militar cum mi-a fost în noaptea aceea. De teamă să nu fim omorâţi, eu şi colegii mei am dat jos saltelele din pat, le-am aşezat pe podea şi am dormit acolo”, a mai spus Constantin Burcuţă. El a adăugat că pe tatăl lui Napoleon Stroe l-a cunoscut atunci când s-a angajat la IJJ Constanţa. Dumitru Stroe era plutonier major şi a fost un militar exemplar. În 1996 s-a pensionat şi, un an mai târziu, s-a stins. Şi sora jandarmului erou face parte din rândul cadrelor militare de la IJJ Constanţa. Plt. maj. Coca Stroe s-a angajat în 1990, iar din 1996 lucrează la Serviciul Financiar. Nici după 23 de ani de moartea fiului, respectiv fratelui, mama şi sora lui Napoleon Stroe nu se pot obişnui cu gândul că Napoleon nu mai este în viaţă.