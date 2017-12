Jandarm în acţiune!

Un jandarm din cadrul Grupării Mobile “Tomis” şi-a exercitat atribuţiile de serviciu chiar şi în timpul liber. Plt. Stere Sponte a prins un hoţ ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, pe strada Unirii, după ce acesta i-a furat unui bătrân de 77 de ani o sumă de bani. “În timp ce mergeam la cumpărături am observat un bărbat care i-a furat unui bătrân o sumă de bani din buzunar. L-am somat să se oprească, însă acesta a luat-o la fugă şi am pornit în urmărirea lui. Am reuşit să îl prind, l-am imobilizat, iar apoi am sunat la 112 şi am cerut sprijin”, a declarat plt. Stere Sponte. În buzunarul hoţului a fost găsită suma de 26 de lei, banii care îi furase. Suspectul a fost identificat ca fiind Aurel David, de 51 de ani, din localitatea constănţeană Medgidia, şi a fost escortat la sediul Secţiei 1 Poliţie Constanţa pentru audieri. Păgubitul, Constantin C., a fost şi el condus la secţie pentru declaraţii. “Eu am plecat să îmi fac piaţa, iar când am ajuns pe strada Unirii, a venit un cetăţean la mine şi m-a rugat să îi explic cum poate ajunge într-un loc. În momentul în care îi arătam pe unde să o ia, mi-a şutit bani din buzunarul de la cămasă. Apoi a venit un băiat care a ţipat după el şi care a început să îl alerge. Atunci am sesizat că ăla era hoţ şi că mi-a luat banii. Mă bucur că nu mi-a luat actele şi cupoanele de pensie, că le aveam în acelaşi loc, însă mă bucur şi mai tare că l-au prins jandarmii şi că l-au adus la poliţie. Aşa ar trebui să le facă tuturor celor care fură”, a declarat victima. Pe numele lui Aurel David, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Cazul a fost preluat de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, care urmează să stabilească întrega activitate infracţională a suspectului.