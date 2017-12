Jandarmeria Constanţa are un nou comandant

După o activitate militară de peste 36 de ani, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, col. Costică Cojoc, a decis să iasă la pensie, la limită de vârstă. El va fi trecut în rezervă începând cu 1 februarie. În locul lui a fost împuternicit la comanda instituţiei, pentru şase luni, col. Constantin Dima, şeful Statului Major al Unităţii Speciale 72 Jandarmi Protecţie Instituţională Cernavodă. Col. Costică Cojoc a absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne în 1980, an în care a fost încadrat în acest minister la Unitatea Militară 0406 Constanţa. El a urcat treptele ierarhiei militare, de la comandant de pluton la comandant de companie, ulterior fiind comandant de detaşament şi şef de Stat Major la Batalionul Special Jandarmi Cernavodă şi la Unitatea Militară 0608 Constanţa. De asemenea, col. Cojoc a îndeplinit funcţii de conducere în specialitatea Ordine Publică, în cadrul Comandamentului de Jandarmi Teritorial Constanţa, iar în perioada 2005 - 2012 a fost comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanţa. De pe 6 iunie 2012, Costică Cojoc a fost împuternicit şi, ulterior, numit, prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, în funcţia de inspector-şef al IJJ Constanţa. „Am intrat în armată când aveam 18 ani. Am avut o carieră frumoasă, fructuoasă, plină de realizări profesionale, dar şi de sacrificii, pe care, însă, nu le regret. Acum a venit timpul să pun punct, deşi nu am apucat să duc la îndeplinire tot ceea ce mi-am propus când am fost numit şef la IJJ Constanţa. Am vrut să construiesc o sală de sport, un poligon şi o grădiniţă pentru copiii cadrelor militare din unităţile Jandarmeriei, obiective pe care sper să le îndeplinească cei care rămân în sistem”, a declarat col. Costică Cojoc.