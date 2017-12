Jandarmeria Constanţa are un nou însemn heraldic

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa utilizează de câteva zile însemnul propriu, aprobat de Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). Potrivit normelor legale, însemnele heraldice proprii, instituite şi utilizate în MAI constituie mijloace de identificare şi particularizare a structurilor şi personalului acestuia, îmbinând, prin simbolistica lor, tradiţiile de armă cu reprezentări actuale. Însemnul heraldic al jandarmilor constănţeni păstrează în compoziţie câteva elemente din stema MAI: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Pe pieptul acvilei apare un scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: pe verde, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera „J“ stilizată, scrisă cu negru, pe roşu apare un far de argint, rostuit cu negru, luminat din aur, ieşind din valuri de argint şi flancat, în partea de sus, de două stele de aur, iar pe albastru, o corabie neagră, cu pânze de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, din argint, plutind peste valuri, din acelaşi metal. În partea inferioară, sub acvilă, apare deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: Lex Et Ordo (Lege şi Ordine). Între două cercuri liniare, pe fond albastru, este inscripţionat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. Toate elementele de pe emblemă au o semnificaţie: rombul înseamnă viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă, litera „J“ - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română, cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche. Farul, stelele şi corabia pe valuri sunt elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Constanţa, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea. Scutul însemnului este realizat în trei culori: verde, roşu şi albastru. Roşul înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria, incitare la vigilenţă. Albastrul, loialitate, profunzime, autoritate, ordine, adevăr, iar verdele simbolizează onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare, libertate şi sănătate. Însemnul heraldic va fi amplasat la intrarea în sediul IJJ Constanţa, în sala de tradiţii, ţinându-se cont de decoraţiunile interioare, stilul şi arhitectura edificiilor, precum şi de dimensiunile sălilor şi birourilor. Totodată, însemnul heraldic va fi inscripţionat pe autospecialele inspectoratului şi pe ecusoanele uniformelor. Acest însemn heraldic a fost realizat sub îndrumarea şi cu acordul specialistului heraldist al Arhivelor Naţionale, dr. Laurenţiu Szemkovics.