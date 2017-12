Jandarmii au dus alimente pentru 31 de persoane izolate la o fermă

Nu mai puţin de 31 de persoane, printre care 12 copii, au rămas izolate la Ferma 4-5, aparţinând SC Fruvimed SA, situată la aproximativ trei kilometri de Medgidia. Pentru că le-a fost teamă să plece singuri prin zăpadă şi prin ger, oamenii au sunat ieri la Primăria Medgidia şi au cerut ajutor. La scurt timp, şapte jandarmi din cadrul subunităţii de la Medgidia au plecat spre fermă, cu un transport de alimente. „Ne-am deplasat cu autoturismul până la o staţie meteo din zonă, apoi am fost nevoiţi să mergem pe jos, cam un kilometru şi jumătate, din cauză că drumul era înzăpezit. Am pus alimentele în nouă raniţe şi am străbătut drumul prin zăpada care ne trecea de genunchi. Când am ajuns la fermă, am constatat că situaţia persoanelor izolate nu era, totuşi, dezastruoasă. Aveau lemne, căldură şi ceva mâncare. Au cerut, însă, ajutor deoarece s-au temut că vremea se va înrăutăţi şi nu ar mai fi putut ajunge nimeni la ei de mâine încolo. Oamenii ne-au spus că sunt închişi în fermă de când a început să ningă şi că nu au avut curaj să se aventureze pe jos până în oraş. Le-am spus că le-am făcut noi o cărare prin zăpadă, pe care ar putea să o folosească. După ce le-am dat alimentele, ne-am întors la Medgidia. Intervenţia a fost de dificultate medie, suntem obişnuiţi cu astfel de situaţii şi nu a fost un efort supraomenesc”, a declarat lt. col. Corneliu Oancea, comandantul subunităţii de jandarmi Medgidia. Persoanele izolate au primit paste făinoase, mălai, zahăr, făină, conserve de carne şi de bulion, ulei, biscuiţi şi alte alimente care le vor ajunge câteva zile. Acţiunea jandarmilor a avut loc la solicitatea primarului din Medgidia, în urma primirii apelului de ajutor la Comandamentul de iarnă de la Primărie.