Jandarmii pleacă în Afganistan de pe Aeroportul Kogălniceanu

Cei 66 de jandarmi români (23 ofiţeri şi 43 subofiţeri) selectaţi să participe la misiunea din Afganistan vor pleca luni dimineaţă, cu o aeronavă ce va decola de pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu. Militarii îşi vor petrece următoarele şase luni în trei centre de pregătire ale Poliţiei Afgane, Spin Boldak, Wardak şi Costall. „Jandarmii români nu vor participa la misiuni operative. Principalele misiuni ale acestora în Afganistan vor fi pregătirea poliţiştilor sau viitorilor poliţişti afgani în ceea ce priveşte modul de acţiune pentru prevenirea sau aplanarea conflictelor, predarea legislaţiei ce stă la baza desfăşurării misiunilor de ordine publică şi instruirea asupra modului de folosire a armamentului din dotare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, lt. Florin Hulea. Detaşamentul român va ocupa funcţii de stat major în cadrul Combined Training Advisory Group–Police al misiunii sub egida NATO. Două dintre centrele de pregătire vor fi sub comanda jandarmilor români, iar unul va fi condus de jandarmii francezi. Militarii vor beneficia şi de ajutorul colegilor din Cehia şi Portugalia. Jandarmii care alcătuiesc contingentul provin din toate unităţile Jandarmeriei Române şi au fost selecţionaţi în urma promovării testelor la care au fost supuşi: cunoştinţe de specialitate, verificarea medicală – pentru a certifica faptul că sunt apţi fizic şi psihic să îndeplinească misiunea, verificarea fizică, probe de limbă străină –limba engleză, iar un aspect important l-a constituit experienţa acumulată în domeniul ordinii publice. Amintim că aceasta este prima misiune desfăşurată de Jandarmeria Română sub egida NATO. „În prezent, Jandarmeria Română are 120 de militari în Kosovo, care participă la misiunile de menţinere a păcii şi trei în Georgia, care desfăşoară misiuni de consultanţă şi instruire, ambele fiind sub egida EULEX”, a mai spus Florin Hulea. Precizăm că decizia de a trimite trupe române în Afganistan a fost luată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pe 22 martie. Joi a avut loc ceremonia Apelului Solemn al Detaşamentului de Jandarmi care va fi dislocat în Afganistan, la care a participat şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, chestorul de poliţie Ioan Dascălu, secretar de stat. „Cu siguranţă nu va fi o misiune uşoară şi ştiu din proprie experienţă că este dificil să fii departe de familie şi de cei dragi pentru o lungă perioadă de timp. Doresc să vă asigur că înţeleg foarte bine responsabilitatea, efortul, dăruirea şi, nu în ultimul rând, sacrificiul de care va trebui să daţi dovadă în misiunea pe care o veţi îndeplini”, le-a spus Ioan Dascălu celor 66 de jandarmi români.