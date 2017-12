Jandarmii renunţă la „hai cu site-ul de cultură-n dubă!”

11:56:49 / 19 Februarie 2014

JANDARMERIA,FOSTA SECURITATEA CEAUSISTA

SEFUL JANDARMERIEI ROMANE CE A INTRAT IN CONFLICT,SI CU RADU MORARU,AI CAM TREMURA PANTALONII,TOVARASUL JANDARM SEF PROVINE DIN FOSTUL REGIM CEAUSIST,AZI VOR SA FIE MAI UMANI,POATE BUNICA DIN GROAPA AL MAI CREDE,EI CARE NE FILMEAZA,FOTOGRAFIAZA TIPIC SISTEMULUI COMUNIST CEAUSIST,PESTE NOAPTE SE DAU CAPITALISTI ,CHIPURILE SANT UMANI,ASTA NUMAI IN VISELE LOR,EI CARE IN RANDURILE LOR AU NUMAI USCATURI IN CONDUCERE,GEN BONTIC,TRAFICANTI DE DROGURI,DE CARNE VIE,EI NU-SI FAC CURAT IN PROPRIA OGRADA,VOR SA IMPLEMENTEZE ROMANILOR,CA SANT RAIUL PE PAMANT,SA VA FIE RUSINE!