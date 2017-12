Jandarmii sting lumina

Ca în fiecare an, jandarmii din cadrul Inspectoratului Judeţean (IJJ) Constanţa şi al Grupării Mobile Tomis Constanţa se vor alătura, sâmbătă, campaniei „Ora Pământului”. Între orele 20.30-21.30, jandarmii vor stinge luminile şi vor opri aparatele electrice de la locurile de muncă şi din locuinţele proprii. Prin această acţiune se urmăreşte reducerea consumului de energie şi a poluării. „Jandarmii constănţeni au participat frecvent la campanii ce au avut ca scop protejarea mediului înconjurător alături de ONG-uri, diverse instituţii publice sau reprezentanţi ai mass-media. Acţiunea marcată sâmbătă se află în al treilea an de desfăşurare. Un alt exemplu este cel al implicării noastre constante în campania „Let’s Do it, Romania!“, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa, plt. maj. Livius Iordănescu.