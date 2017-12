Jane Birkin cântă în premieră, în România

Cântăreaţa şi actriţa britanică Jane Birkin, cunoscută pentru piesa „Je t\'aime... moi non plus” şi pentru rolul din pelicula „Blow Up” a lui Michelangelo Antonioni, va cânta în premieră în România, pe 13 noiembrie, pe scena Sălii Palatului din capitală.

Concertul este dedicat lui Serge Gainsbourg, artistul care i-a fost soţ timp de 11 ani şi care i-a influenţat decisiv cariera muzicală. De altfel, cea mai populară piesă cântată de Jane Birkin, „Je t\'aime... moi non plus”, a fost lansată în duet cu Gainsbourg, în 1969. Melodia a născut numeroase controverse, din pricina conţinutului sexual explicit, fiind interzisă temporar în ţări ca Spania, Italia, Elveţia sau Olanda.Birkin şi Gainsbourg au avut împreună o fată, Charlotte, cotată astăzi printre cele mai valoroase actriţe europene.

În cinematografie, Birkin a avut roluri şi în două ecranizări de referinţă ale romanelor Agathei Christie, „Death on the Nile” (1978) şi „Evil Under the Sun” (1982), ambele cu Peter Ustinov în rolul celebrului detectiv Hercule Poirot.

Biletele la concertul de la Bucureşti costă între 80 şi 250 de lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă, şi vor fi puse în vânzare astăzi. Evenimentul este inclus în turneul mondial început acesta de către artistă.