Jane Fonda dă sfaturi de sex la 73 de ani

Actriţa americană Jane Fonda, în vârstă de 73 de ani, va lansa o autobiografie în care vorbeşte şi despre felul în care cuplurile în vârstă pot avea o viaţă sexuală pasională. Vedeta, care atribuie o parte din aspectul ei tânăr vieţii sexuale active, a declarat că îşi poate da seama dacă o persoană are o viaţă sexuală fericită, doar uitându-se la oameni. ”Nu am încercat să şochez, dar am intrat în detalii. Sunt încă activă sexual. Sunt anumite lucruri care se schimbă odată cu înaintarea în vârstă şi am vrut să vorbesc despre ele”, şi-a explicat Jane Fonda decizia de a vorbi despre sex în cartea sa.

Actriţa a declarat că s-a hotărât să scrie despre sex pentru că nu a găsit niciodată o carte care să vorbească despre toate temele pe care le căuta, de la fizic şi psihic până la implanturi. Jane Fonda mai spune că cea mai recentă carte a sa, intitulată ”Prime Time”, acoperă cea de-a treia etapă a vieţii sale. Aceasta recunoaşte în carte că este încă preocupată de felul în care arată şi că vârsta înaintată a obligat-o să renunţe la anumite exerciţii de fitness. ”Nu pot face fandări, pentru că am un genunchi şi un şold artificial. Sunt atentă la ce haine port, pentru a-mi arăta cele mai bune părţi ale corpului, talia şi posteriorul”, a declarat Jane Fonda. Actriţa are o relaţie cu producătorul muzical Richard Perry, în vârstă de 69 de ani.