Jane Krakowski s-a dedicat teatrului şi muzicii

Actriţa Jane Krakowski, cunoscută graţie rolului de secretară din sitcom-ul de succes ”Ally McBeal”, a decis să se îndrepte spre teatru, după ce serialul ”30 Rock”, în care a jucat timp de şapte sezoane s-a încheiat în luna februarie a acestui an. ”Cred că lumea îşi doreşte să scape de cotidian. Pentru că piesa în care joc are o mare încărcătură gen Broadway, probabil că voi cânta câteva piese. Faptul că participă şi trupa mea este şi mai minunat”, a declarat actriţa în vârstă de 44 de ani. Jane Krakowski a primit primul rol major în televiziune în 1984, într-un serial gen soap-opera, ”Search for Tomorrow”. A primit două nominalizări la premiile Daytime Emmy Awards, pentru acest rol, în 1986 şi 1987. Începând din 1997 a jucat rolul asistentei Elaine Vassal în show-ul ”Ally McBeal”, timp de cinci sezoane, până în 2002, rol care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur în 1999. În 2006, Jane Krakowski a primit un rol în sitcomul NBC ”30 Rock”, care a devenit unul dintre cele mai premiate seriale din istoria televiziunii americane. Actriţa Jane Krakowski este căsătorită din 2010, iar în 2011 a devenit mama unui băieţel, Bennett.