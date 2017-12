Janet Jackson face comedie

Cîntăreaţa americană va juca în următorul film regizat de actorul Tyler Perry, o comedie bazată pe o piesă de teatru despre uzura şi soliditatea căsătoriei. Filmul, intitulat "Why Did I Get Married?", în traducedre “De ce m-am căsătorit”, va fi primul în ultimii şapte ani pentru Janet Jackson, în vîrstă de 40 de ani. Sora mai mică a lui Michael Jackson i-a mai dat replica lui Eddie Murphy, în anul 2000, în "Profesorul trăznit şi clanul Klump" şi a jucat în lung-metrajul "Poezie şi singurătate" în anul 1993. Fără a atinge succesul colosal al fratelui său, Janet Jackson a reuşit să vîndă peste 70 de milioane de albume în lumea întreagă de la debutul său solo în anul 1982.