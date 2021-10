JANTA.RO oferă anvelopele FALKEN, NEXEN și KUMHO care sunt echipare originală a numeroase autoturisme din Europa

Performanțele dinamice și consumul de combustibil sunt substanțial influențate de alegerea anvelopelor potrivite. Din acest motiv, constructorii de automobile selectează ca echipare originală pentru fiecare model exact anvelopele care oferă cel mai bun echilibru între performanțe și preț. Concret, standardele de performanță și consumul de combustibil sunt măsurate și declarate de constructori tocmai pentru automobilul echipat cu un anumit model de anvelopă. Astfel, se recomandă pentru proprietarii de automobile să opteze pentru anvelopele cu care mașina este echipată din fabrică. În acest sens configuratorul JANTA.RO permite selectarea și compararea rapidă a anvelopelor omologate pentru fiecare tip de automobil comercializat în Europa.

Portofoliul JANTA.RO cuprinde gamele celor mai mari producători de anvelope la nivel internațional. Lista include mărcile PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR, NOKIAN, BRIDGESTONE, DUNLOP, CONTINENTAL, FALKEN, WESTLAKE, TRIANGLE, GOODRIDE, SUMITOMO, SAILUN, ROADX, NEXEN, KUMHO, JINYU, GITI, GT Radial. Astfel, JANTA.RO oferă anvelope pentru orice tip de automobil, în funcție de orice buget.

Dintre aceste mărci, se disting prin raportul preț/calitate mărcile FALKEN TYRE, NEXEN TIRE și KUMHO TIRE, care fac parte din segmentul mediu premium. Gamele acestor producători au devenit opțiuni din ce în ce mai populare în rândul producătorilor europeni, deoarece oferă performanțe și tehnologii de elită, având totodată o strategie de prețuri cât mai competitivă.

În configuratorul JANTA.RO pot fi găsite ușor anvelopele FALKEN TYRE, NEXEN TIRE și KUMHO TIRE care fac parte din echiparea de serie a numeroase automobile de succes din Europa. Cu doar câteva click-uri utilizatorii configuratorului selectează marca, modelul, anul de producție și motorizarea. Iar apoi JANTA.RO afișează doar anvelopele omologate și 100% compatibile pentru automobilul specificat.

Anvelopele sunt împărțite pe sezoane: vară, iarnă și all season. Iar pentru fiecare anvelopă sunt afișate specificațiile, versiunile de dimensiuni, precum și noua etichetă care atestă clasele de performanță. Eticheta care din 2014 însoțește obligatoriu anvelopele comercializate în Europa arată performanțele pentru eficiență energetică, aderență pe carosabil ud și nivelul de zgomot de rulare, exprimat în decibeli. Pentru aceste categorii sunt încadrări în clase de la A la D. Informațiile furnizate de etichetă sunt esențiale. Chiar dacă o anvelopă poate oferi performanțe până la cel mai înalt nivel, desemnat de Clasa A, încadrările pot fi diferite pentru fiecare tip de automobil. Dar JANTA.RO oferă clar aceste informații, astfel că utilizatorii știu la ce nivel de performanțe se pot aștepta.

De asemenea, eticheta UE mai poate include și simboluri. Certificarea anvelopei pentru tracțiune și siguranță în condiții de zăpadă și gheață, este indicată de simbolul 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake). Anvelopele proiectate pentru aderență pe noroi și zăpadă poartă simbolul M+S.



Toate aceste repere ajută utilizatorii să aleagă anvelopele potrivite, obținând cel mai bun nivel de performanță, în funcție de propriul buget.



ANVELOPELE FALKEN, NEXEN ȘI KUMHO OFERĂ BENEFICIILE TEHNOLOGIILOR DE AVANGARDĂ, FĂCÂND PARTE DIN ECHIPAREA ORIGINALĂ A AUTOMOBILELOR DE SERIE DIN EUROPA



JANTA.RO recomandă mărcile FALKEN TYRE, NEXEN TIRE și KUMHO TIRE pe baza tehnologiilor avansate, rezultatelor obținute în teste independente, precum și a faptului că acestea sunt alegerea a numeroși constructori de automobile.

Compania Sumitomo Rubber Industries Ltd., care produce anvelopele FALKEN TYRE, a devenit unul dintre primii utilizatori din această industrie care folosește cel mai puternic supercomputer pentru dezvoltarea produselor sale. Este vorba despre supercomputerul Fugaku, proiectat de RIKEN și Fujitsu, cu ajutorul căruia specialiștii FALKEN TYRE simulează proprietățile și comportamentul materialelor folosite în producerea anvelopelor. Astfel, se studiază materialele la nivel de moleculă.





De altfel, FALKEN TYRE s-a remarcat în industrie având deja o experiență îndelungată în studierea structurii moleculare a materialelor. În acest sens a dezvoltat tehnologia 4D NANO. Iar până acum, FALKEN TYRE a utilizat supercomputerul japonez K pentru a îmbunătăți constant tehnologia 4D NANO aplicată gamei sale de anvelope. Supercomputerul K construit de Fujitsu a fost primul din lume care a depășit bariera de 10 Petaflops (unitate de măsură pentru puterea de calcul). Practic, supercomputerul permite să fie simulate modificări și dozări pentru compușii folosiți la fiecare tip de anvelopă. În acest mod sunt optimizate materialele anvelopelor în funcție de sezon (vară, iarnă, all season) și de solicitările specifice fiecărui tip de automobil. Procentele de elastomeri și silica din compoziția anvelopelor sunt adaptate pentru a favoriza comportamentul dinamic, eficiența energetică și rezistența la uzură.

Mulțumită acestor standarde avangardiste pentru tehnologiile de proiectate, anvelopele FALKEN TYRE sunt alese de o varietate de constructori de automobile pentru a echipa din fabrică modelele de serie.

Un exemplu recent este anvelopa FALKEN ZIEX ZE310 ECORUN în dimensiunea 205/55 R16 94V XL. Aceasta este oferită în serie pentru noul model Audi A3 cu propulsie plug-in hybrid. Și nu este prima colaborare cu Audi. Înainte de A3, anvelopele FALKEN au fost alese de constructorul german și pentru modelele Q3 și A1 citycarver.

FALKEN ZIEX ZE310 ECORUN beneficiază de tehnologia 4D NANO, care a ajutat la obținerea unei rezistențe înalte la uzură și oferă aderență foarte bună atât pe carosabil uscat, cât și pe cel ud. În plus, FALKEN ZIEX ZE310 ECORUN are bandă de rulare cu design ACP (Adaptive Constant Pressure). Acest design adaptiv distribuie uniform sarcina suportată de suprafața anvelopei. Drept urmare, se reduce uzura neuniformă, iar anvelopa este caracterizată de stabilitate direcțională și frânare performantă. La acestea se adaugă profilele variabile, care contribuie la evacuarea apei și combaterea acvaplanării.

O altă anvelopă FALKEN aleasă ca dotare din fabrică pentru diverse autoturisme este modelul ZIEX ZE914 Ecorun. Această anvelopă de vară se remarcă pentru că susține performanțele dinamice ale automobilului și are zgomot de rulare scăzut. De asemenea, rezistența sa la rulare a fost optimizată. În același timp, umerii anvelopei sunt lați și robuști. Astfel, oferă manevrabilitate sporită pe carosabil uscat, prin faptul că îmbunătățește tracțiunea și avantajează răspunsul prompt și feedback-ul direcției. Anvelopele FALKEN ZIEX ZE914 Ecorun sunt eficiente și în combaterea acvaplanării, deoarece banda de rulare are fante asimetrice. Acestea asigură stabilitate la viteze crescute și evacuează rapid apa, oferind un nivel înalt de aderență pe carosabil ud. Totodată, designul blocurilor din banda de rulare reduce zgomotul produs în timpul rulării.



Anvelopele FALKEN ZIEX ZE914 Ecorun sunt folosite ca echipare originală de modele precum Honda HR-V (225/45R18 95W XL), Jeep Compass (225/60R17 99H), Seat Ateca (225/55R17 97V), ŠKODA Superb (215/55R17 94W și 215/60R16 95V), Volkswagen Passat (215/60R16 95V), Volkwagen Polo și Seat Ibiza (195/55R16 91V XL), Volkswagen Tiguan (215/65R17 99V) și Volkswagen Touran (205/60R16 96V XL). Lista continuă cu Volkswagen T-Roc, pentru care sunt disponibile variantele 205/60R16 92V și 215/60R16 99V XL, dar și specificația 215/55R17 94V, care este propusă și pentru Seat Ateca. Pentru Volkswagen T-Roc și Seat Ateca sunt oferite ca echipare din fabrică și anvelopele FALKEN AZENIS FK453CC, cu dimensiunile 215/50R18 92W. Iar aceeași anvelopă în dimensiunile 215/45R17 91W XL echipează din fabrică modelele Volkswagen Polo și Seat Ibiza.

O altă anvelopă de vară versatilă este FALKEN SINCERA SN832A Ecorun, cu tehnologie 4D NANO. Este o anvelopă adresată automobilelor de clasă compactă și medie și se distinge prin rezistența redusă la rulare, care ajută la reducerea consumului de combustibil. Totodată, designul asimetric al fantelor de pe banda de rulare oferă aderență sporită atât pe asfalt uscat, cât și pe carosabil ud, mulțumită dispersării eficiente a apei. Anvelopele FALKEN SINCERA SN832A Ecorun echipaează în serie modelele Seat Ibiza (185/70R14 88H și 185/65R15 88H), Volkswagen Polo (185/65R15 88H) și Volkswagen Up (165/70R14 81T).



Și pentru sezonul de iarnă FALKEN este o alegere regăsită ca echipare din fabrică a modelelor Volkswagen Polo (2017) și Volkswagen Up. În acest caz este vorba despre anvelopele EUROWINTER HS449.



Producătorul sud coreean NEXEN TIRE se remarcă la rândul său prin tehnologii avansate și o gamă de anvelope de performanță înaltă. Un exemplu este anvelopa premium NEXEN N'FERA Sport, proiectată pentru un nivel excelent de dinamică și aderență pe carosabil uscat și ud. Standardele sale au fost confirmate de rezultatele obținute în cadrul testelor organizate de publicațiile ACE Lenkrad, AUTOBILD, ADAC Motorwelt (Germany), TCS (Switzerland) și ÖAMTC’s Auto Touring (Austria). De asemenea, NEXEN N'FERA Sport a primit în 2020 mult râvnitul premiu Red Dot Design, fiind cea mai bună anvelopă din categoria sa. Aceste aprecieri sunt confirmate și de numeroasele modele premium care sunt echipate în serie cu anvelope NEXEN N'FERA Sport.



O dovadă clară a standardelor sale o reprezintă faptul că Porsche a ales ca a doua generație Panamera să beneficieze de anvelopa NEXEN N'FERA Sport ca echipare din fabrică. Pentru acest model cu abilități sportive foarte elevate, NEXEN a creat anvelopa N'FERA Sport cu specificații speciale, de 265/45 R19 105Y XL și 295/40 R19 108Y XL.

NEXEN N'FERA Sport are o compoziție concepută pentru a garanta aderență cât mai bună pe carosabil uscat și ud. În acest sens are un rol esențial și lățimea crescută a canalelor longitudinale, care evacuează rapid cantități mari de apă. Umerii anvelopei au blocuri late, străbătute de canale longitudinale și fante cu design care oferă manevrabilitate și control la viteze mari. Iar segmentul central al anvelopei are un nivel înalt de rigiditate, ceea ce amplifică stabilitatea.

Anvelopele NEXEN N'FERA Sport sunt produse în numeroase variante, astfel că au fost alese ca echipament original pentru modele de serie din clase diferite. Pentru Audi A3 Sportback și sedan este disponibilă cu dimensiunile 225/45R17 91 Y și 225/40R18 92 Y XL. Iar Volkswagen Golf 8 este echipat cu varianta 225/45R17 91 W.

De asemenea, NEXEN TIRE a creat și anvelopa N'FERA Sport EV, o versiune pentru automobile electice. Aceasta echipează în serie modelul Kia EV6, având specificațiile 235/55R19 105V XL. Acest crossover are pe lista de echipamente originale și anvelopa all season NEXEN ROADIAN GTX EV cu dimensiunile 235/55R19 101H. Ambele modele de anvelope au fost optimizate pentru rezistență la rulare cât mai mică, un factor important pentru a eficientiza autonomia mașinilor electrice. În plus, anvelopele integrează tehnologie de reducere a zgomotului de rulare, fiind mai silențioase cu până la 5 dB comparativ cu anvelope care au specificații similare.

De curând, NEXEN TIRE a devoltat în colaborare cu Hyundai, Kia și Universitatea Inha din Coreea de Sud un sistem foarte avansat pentru măsurarea și preconizarea zgomotului de rulare. Acest sistem folosește o rețea de microfoane și senzori, care este instalată într-o cameră cu izolare fonică excepțională. În aceste condiții se studiază zgomotul și vibrațiile produse în timpul rulării, ceea ce permite producătorului NEXEN TIRE să proiecteze mai repede un design optimizat al anvelopelor, reducând în același timp costurile de dezvoltare.

Un alt model de anvelopă versatilă este N'blue S, pe care NEXEN TIRE a creat-o special pentru reducerea rezistenței la rulare și a zgomotului, conform normelor Europene din ce în ce mai stringente. Tehnologia Sidewall Aero Dynamic contribuie la reducere zgomotului. Iar anvelopele NEXEN N'blue S au performanțe îmbunătățite și pentru evacuarea apei la viteze mari și eficiența frânării pe carosabil ud. Aceste anvelope sunt oferite ca echipament original în versiunea NEXEN N'blue S 205/55R16 91V pentru noile generații Audi A3 și Seat Leon.

Pentru Audi A3, dar și pentru Volkswagen Golf 8, este echipare originală și anvelopa de iarnă NEXEN WINGUARD Sport 2. Tot pentru Audi A3 este oferită și varianta NEXEN N’blue 4 season. Această anvelopă all season are fante 3D de siping care sporesc aderența pe zăpadă și asigură robustețea profilelor pe carosabil uscat.

O anvelopă cu specificații versatile este și modelul de vară N'blue HD Plus, care este propusă ca echipare din fabrică pentru Kia Rio, Dacia/Renault Dokker și Lodgy, Renault Megane, Renault Twingo, Seat Ibiza, ŠKODA Fabia, ŠKODA Karoq, ŠKODA Fabia, Volkswagen Polo.

Modelele Dacia/Renault Dokker și Lodgy, Hyundai Kona EV, Kia Soul EV, ŠKODA Scala, Volkswagen Caddy, Volkswagen Polo, Seat Ibiza au în echiparea originală și anvelopele de vară NEXEN N'FERA SU1, distinse prin performanțe dinamice și aderență pe carosabil ud.

Se mai remarcă anvelopa de vară NEXEN N'FERA AU7 pentru Volkswagen Passan, Volkswagen Jetta și Audi A3. Precum și anvelopa NEXEN N'priz AH8 pentru Hyundai Kona EV, Hyundai Sonata, Kia Soul, noul Renault Captur, SsangYong Tivoli, Volkswagen Jetta.

NEXEN echipează și o listă de SUV-uri. Anvelopa ROADIAN GTX a fost proiectată special pentru acest tip de automobil și echipează din fabrică modele precum noul Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe HEV, Kia Sportage, Kia Sorento HEV și Mitsubishi Outlander. Iar pentru Jeep Compass și Porsche Macan sunt propuse anvelopele de vară NEXEN N’FERA RU1.

Al treilea brand cu tradiție recomandat de JANTA.RO și distins prin performanțe înalte și preț înscris în gama medie premium este KUMHO TIRE. În Europa, una dintre cele mai de bine vândute anvelope ale producătorul sud coreean este KUMHO Ecsta HS51. Această anvelopă de vară a obținut cea mai bună clasare în testul realizat de publicația Auto Bild, primind calificativul "exemplar". Modelul KUMHO Ecsta HS51 este adresat automobilelor din segmentele compact și mediu. Și este apreciat pentru nivelul înalt de confort în timpul rulării, precum și pentru performanțele de top pentru manevrabilitate și frânare.

KUMHO Ecsta HS51 oferă control și comportament sigur atât pe asfalt uscat, cât și pe carosabil ud. În acest sens contribuie canalele longitudinale care evacuează eficient apa. Iar ramforsările umerilor și centrului anvelopei optimizează stabilitatea direcțională. Totodată, KUMHO subliniază că Ecsta HS51 are o rezistență îndelungată la uzură.

Datorită acestor argumente, anvelopa a fost aleasă de Renault ca echipare originală pentru modelul Arkana comercializat în Europa. Clienții modelului SUV/coupe pot alege KUMHO Ecsta HS51 cu dimensiuni 215/60R17 sau 215/55R18. Iar acest model de anvelopă este regăsit ca echipare de serie și pentru ŠKODA Fabia (2018), Hyundai i30 (2017), Hyundai Veloster (2018) și Kia Rio (2017).

Parteneriatul dintre KUMHO TIRE și Grupul Renault a debutat cu echiparea din fabrică a modelelor Koleos și Captur cu anvelope Crugen HP91, respectiv SOLUS KH25.

Pentru modele SUV este oferită ca echipare de serie anvelopa KUMHO Crugen Premium. Titulatura premium face referire la standardele pentru controlul calității, precum și la performanțele care țin de dinamică și manevrabilitate. În plus, KUMHO Crugen Premium se remarcă și prin performanțele înalte pentru frânare și confort, dar și pentru rezistența la uzură. Designul este optimizat pentru a reduce zgomotul, iar fantele cu decupaj 3D din blocurile benzii de rulare oferă eficiență îmbunătățită pentru tracțiune pe zăpadă și carosabil ud. De toate aceste avantaje beneficiază în echiparea de serie modele precum Audi Q5 (2020), Hyundai Tucson (2015), Hyundai Santa Fe (2018), Kia Sportage (2015), Kia Sorento (2014), Kia Carnival (2014), SsangYong Rexton Sports (2017).

O anvelopă pentru cote înalte de performanțe sportive este KUMHO Ecsta PS71, oferită ca echipare originală pentru ŠKODA Octavia (2020). A fost proiectată pentru rafinament dinamic, cu standarde cât mai ridicate pentru stabilitate, manevrabilitate și frânare, inclusiv pe carosabil ud. KUMHO Ecsta PS71 este o anvelopă proiectată în versiuni pentru sedan-uri și SUV-uri. Și are 4 canale largi care străbat banda sa de rulare și evacuează rapid cantități mari de apă. În acest sens ajută și designul fantelor care optimizează aderența. Iar structura robustă și designul îi permit să aibă o rezistență bună la uzură.

Din gama KUMHO au fost alese ca echipare de serie și anvelope concepute pentru favorizarea unui consum de combustibil cât mai economic. Avem drept exemple anvelopele de vară ECOWING ES31 și ECOWING KH27. Fac parte din noua generație de anvelope gândite pentru a proteja mediul. Și reușesc acest lucru printr-o rezistență redusă la rulare, care eficientizează consumul de combustibil. Compoziția anvelopelor a fost optimizată în acest scop.

KUMHO ECOWING ES31 oferă o rulare confortabilă, manevrabilitate și o aderență bună pe carosabil ud. Are 4 canale de evacuare a apei pe circumferința benzii de rulare, care previn acvaplanarea prin drenarea rapidă a apei. Este o anvelopă care echipează din fabrică modelele Dacia/Renault Dokker (2020), Renault Captur (2020), Seat Ibiza (2019), SsangYong Tivoli (2019) și Volkswagen Polo (2019).

Modelul de anvelopă KUMHO ECOWING KH27 se distinge și prin performanță dinamică. Pereții săi laterali au compoziție mai rezistentă la deformare. Această soluție aduce un beneficiu dublu. Pe de o parte crește stabilitatea pe viraje. Și, totodată, se pierde mai puțină energie în timpul rulării. O anvelopă care se deformează pronunțat îngreunează deplasarea prin creșterea rezistenței la rulare. Dar KUMHO ECOWING KH27 combate acest efect. Datorită acestor calități este echipament original pentru modelele Hyundai i10 (2019), i20 (2018) și i30 (2017), dar și pentru Kia Rio (2016), ŠKODA Fabia (2014), Volkswagen Polo (2014).

LIVRARE RAPIDĂ LA DOMICILIU SAU DIRECT LA UN SERVICE PARTENER JANTA.RO, CARE ASIGURĂ MONTAREA SPECIALIZATĂ

Mulțumită unui stoc local de peste 100.000 de anvelope și 10.000 de jante, comenzile plasate prin intermediul JANTA.RO sunt onorate rapid. Livrarea durează doar 1-2 zile lucrătoare, dacă produsele se află în stocul local, sau maximum 7 zile, dacă aceastea sosesc din stocul aflat în Germania. De asemenea, clienții JANTA.RO care plătesc online cu cardul beneficiază și de servicii de livrare flexibile. Produsele pot fi livrate la domiciliul clientului, sau la o adresă indicată de acesta. Dar pot fi transportate și direct la unul dintre cele 134 de service-uri partenere JANTA.RO de pe teritoriul României. În acest caz, are loc montarea specializată a roților, iar clienții pot alege ziua și ora când preferă să facă vizita la service. Mai întâi, clienții selectează din harta interactivă a site-ului JANTA.RO service-ul preferat, sau cel mai apropiat. Apoi indică două opțiuni pentru ziua și ora când pot merge la service. Iar ulterior sunt contactați de reprezentanții service-ului pentru confirmarea programării.

Avantajoasă este și achiziționarea seturilor de roți prin intermediul JANTA.RO. Deoarece, în această situație anvelopele sunt montate pe jante înainte de livrarea către client. Iar roțile sunt și echilibrate. În acest mod clientul este scutit de drumuri și cheltuieli suplimentare.

Nu în ultimul rând, clienții pot apela call center-ul JANTA.RO, la numărul 031.425.14.12, pentru a primi îndrumări și informații privind produsele și serviciile de care dispun. De altfel, site-ul JANTA.RO este actualizat constant cu noile modele de automobile și anvelope. Dar dacă acestea nu figurează momentan în configuratorul virtual, clienții pot apela call center-ul JANTA.RO pentru a comanda anvelopele înainte de a fi accesibile în site.