Japonezii de la Kashima, încântaţi de Hagi

Sosiţi pentru prima oară în România, pentru a participa la a doua ediţie a Talent Cup, turneul de cinci stele organizat la Constanţa de Gică Hagi, japonezii de la Kashima Antlers au atras rapid simpatia tuturor. Greu încercaţi după cutremurul dezastruos, urmat de un tsunami ucigător, din 11 martie, asiaticii au stat mereu cu zâmbetul pe buze în afara terenului, trăind cu emoţie fiecare moment. „Turneul lui Hagi a fost excelent organizat şi îi mulţumim şi îi suntem recunoscători că ne-a invitat. Din cauza problemelor nu am putut aduce cei mai buni jucători, pentru că mulţi dintre ei şi-au pierdut rudele în dezastru. Ne-am bucurat de ospitalitatea cu care am fost primiţi şi am descoperit în Hagi un om extraordinar. Am trecut prin multe momente grele. Abia am supravieţuit, astfel că celelalte activităţi au trecut pe plan secund. Abia acum începem să ne gândim din nou la fotbal. Baza sportivă construită de Hagi este mai mare decât cea de la Kashima. Seamănă cu ce am văzut în Brazilia, unde a investit fostul mare jucător Zico”, a mărturisit directorul Academiei de Fotbal de la cel mai bogat club japonez, Takehiro Takashima. Mesajul de mulţumire a fost preluat şi demicii fotbalişti japonezi, care au fost încântaţi atât de baza sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, dar mai ales de fentele “Regelui”.

„Nu ştiam nimic despre România, nici măcar că fotbalul este atât de faimos la voi. Nici despre Hagi nu auzisem, dar am căutat pe youtube şi am găsit imagini cu el. Am rămas mut de uimire. Ce goluri, ce pase! Un jucător genial”, a spus Yoshiki Nagakawa, mijlocaşul desemnat cel mai bun jucător al turneului. „Eram aproape de Fukushima şi timp de două săptămâni după tsunami nu ne-am putut antrena sau juca. Au fost zile grele, dar am fost mereu uniţi şi împreună am trecut peste toate greutăţile. Ne-am bucurat când am aflat că vom merge la un turneu atât de puternic, chiar dacă nu ştiam nimic despre România. Mi-a plăcut foarte mult la Mamaia, plaja, marea, oamenii, şi am simţit un sprijin puternic din partea tuturor”, a adăugat atacantul Ayumi Suzuki. În ultima zi a turneului, japonezii au luat cu asalt unul dintre mall-urile din Constanţa, cumpărând cadouri pentru cei de acasă. Pe primul loc au fost mierea de albine şi ciocolata.