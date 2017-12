Japonia deține recordul de longevitate

Japonia are aproape 59.000 de persoane centenare, dintre care 87% sunt femei, ceea ce constituie un nou record de longevitate pentru populația acestei țări, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății nipon, în apropierea marcării, la 15 septembrie, a Zilei respectului față de persoanele în vârstă. Persoanele înregistrate la 1 septembrie cu vârsta de cel puțin 100 de ani sunt în număr de 58.820, cu 4.423 în plus în raport cu aceeași perioadă din anul 2013, proporția fiind de 46,21 la 100.000 de locuitori. Femeile continuă să fie cele mai longevive, cu peste 51.000 de persoane înregistrate, 87,1% din total, și au o speranță de viață de 86,61 ani, cea mai ridicată din lume, față de 80,61 de ani în cazul bărbaților. Prefectura Shimane, din sud-vestul țării, are 90,17 persoane centenare la 100.000 de locuitori, iar prefectura Saitama, din est, are cea mai scăzută proporție. Printre persoanele centenare se numără Misao Okawa, născută în martie 1898, de 116 ani, și Sakari Momoi, născut la 5 februarie 1903, de 111 ani, rezident în Saitama, ambii recunoscuți de Guinness World Record drept cei mai longevivi din lume.

Îmbătrânirea populației este una dintre marile probleme pentru viitorul țării, din cauza presiunii asupra sistemului sanitar și de pensii, în condițiile în care se estimează că aproape 40% dintre cetățeni vor avea peste 65 de ani în 2060.